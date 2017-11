Chama olímpica chega à Coreia do Sul para Olimpíadas de inverno

Seul 01/11/2017 | 15h57

A chama olímpica chegou à Coreia do Sul, nesta quarta-feira, 100 dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.

A campeã olímpica sul-coreana Kim Yu-Na, medalha de ouro na patinação artística sobre o gelo, carregou a chama dentro de uma lanterna de segurança branca e dourada ao descer do avião vindo da Grécia.

"É um símbolo importante, orgulho do nosso trabalho e nossa paixão na hora de organizar um dos eventos esportivos mais estimulantes para nosso país", avaliou o responsável sul-coreano da organização das Olimpíadas, Lee Hee-Beom.

"Queremos que a marcha da tocha olímpica nos conecte com os Jogos e acenda a paixão e o entusiasmo em cada canto da Coreia do Sul", acrescentou Lee Hee-Beom.

As Olimpíadas vão ser realizadas entre os dias 9 e 25 de fevereiro, apesar da organização ser marcada pela pouca venda de ingressos e pela ameaça de conflito nuclear com a vizinha Coreia do Norte. O parque Olímpico de Pyeongchang está apenas a 80 quilômetros da Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreais.

O comitê de organização dos Jogos indicou que 7.500 pessoas foram selecionadas para transportar a chama. Os corredores levarão o fogo por um trajeto de 2.018 quilômetros por todo país.

* AFP