Cazorla volta a operar tendão de Aquiles

Madri 29/11/2017 | 13h02

O meia espanhol Santi Cazorla, do Arsenal, precisou passar por nova cirurgia no tendão de Aquiles, a nona intervenção no tornozelo direito desde dezembro do ano passado.

"Devido a dores no tendão que vinha sentindo nos últimos dias, tive que votar a passar por cirurgia", afirmou o jogador em mensagem postada em sua conta no Twitter.

"Resta adiar a data da volta aos campos, mantendo a esperança e motivação para voltar a desfrutar de minha grande paixão, o futebol", completou o meia espanhol.

Esta é a nona vez em que Cazorla é submetido a cirurgia. Em maio, passou por intervenção para tratar uma infecção que "comeu" oito centímetros de tendão, segundo palavras do próprio jogador.

"É a pior lesão que já vi", declarou o técnico do Arsenal, o francês Arsène Wenger, há duas semanas.

"O que começou como uma dor no tendão de Aquiles foi indo de pior a pior", revelou o técnico dos Gunners, que se mostrava otimista com a possibilidade de Cazorla voltar à equipe em janeiro.

Este novo contratempo adiará mais uma vez a previsão do jogador de voltar a jogar.

* AFP