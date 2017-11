Caxias esteve presente no congresso técnico da Série C do Catarinense

Toque de Letra 09/11/2017 | 01h11 Atualizada em

Depois de realizar o congresso técnico da primeira e da segunda divisões catarinenses, nesta quarta foi a vez da Federação Catarinense de Futebol (FCF) convocar os clubes da Terceira Divisão. Doze equipes se mostraram interessadas em participar.

Entre elas, estava o Caxias, de Joinville. O Alvinegro, no entanto, já adiantou que não tem condições de competir. Representado pelo diretor Marcelo Niehues, o Caxias esteve presente para entender quais são os custos da Terceirona e atualizar seu planejamento para o retorno ao futebol profissional. Mas a volta, inicialmente, não ocorrerá em 2018.

Em conversa com a coluna, o diretor Norberto Gottschalk afirmou que os planos só mudarão caso surja um investidor disposto a bancar os custos para que o Caxias volte a atuar profissionalmente em 2018. Se depender dos recursos do clube, o plano é inviável pelas despesas que o Alvinegro ainda tem de gestões passadas e pela necessidade de fazer reformas no Ernestão.

Além do Caxias, participaram do congresso técnico: Curitibanos, Porto, Jaraguá, Atlético de Ibirama, Próspera, Carlos Renaux, XV de Outubro, Xanxerê, Itajaí, Atlético Alto Vale e Orleans.