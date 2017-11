Cavani faz dois, PSG vence Nantes e dispara na liderança

Paris 18/11/2017 | 16h37

O Paris Saint-Germain (1º) goleou por 4 a 1 o Nantes (5º) com direito a dois gols do uruguaio Edinson Cavani, neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Francês, e ampliou para seis pontos a vantagem sobre o segundo colocado Monaco.

Ao balançar as redes duas vezes (38 e 79 minutos), Cavani chegou a 15 gols na Ligue 1 e se tornou o maior artilheiro das cinco grandes ligas da Europa.

Os argentinos Angel Di Maria (42) e Javier Pastore (65) completaram o placar para o PSG, enquanto o burquinense Préjuce Nakoula (60) marcou o gol de honra do Nantes.

Com a vitória, o PSG, dono de uma campanha com 11 vitórias e 2 empates na Ligue 1, abriu 6 pontos de vantagem sobre o Monaco, que na sexta-feira precisou se contentar com um decepcionante empate em 1 a 1 com o Amiens (17º).

O brasileiro Neymar foi titular da equipe neste sábado, assim como Daniel Alves, Thiago Silva e Marquinhos, e apesar de criar boas jogadas, não conseguiu deixar seu gol.

Na quarta-feira, o PSG volta a campo pela Liga dos Campeões para enfrentar o Celtic, antes de visitar no domingo o Monaco, no clássico do Campeonato Francês que pode ser decisivo para definir a briga pelo título.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Lille - Saint-Etienne 3 - 1

Amiens - Monaco 1 - 1

- Sábado:

Paris SG - Nantes 4 - 1

(17h00) Dijon - Troyes

Guingamp - Angers

Toulouse - Metz

Strasbourg - Rennes

- Domingo:

(12h00) Caen - Nice

(14h00) Lyon - Montpellier

(18h00) Bordeaux - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 35 13 11 2 0 43 9 34

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 25 12 7 4 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 24 12 7 3 2 26 17 9

5. Nantes 23 13 7 2 4 12 13 -1

6. Saint-Etienne 18 13 5 3 5 14 18 -4

7. Caen 18 12 6 0 6 8 13 -5

8. Montpellier 16 12 4 4 4 9 8 1

9. Bordeaux 16 12 4 4 4 16 18 -2

10. Rennes 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Troyes 15 12 4 3 5 12 15 -3

12. Toulouse 15 12 4 3 5 12 17 -5

13. Guingamp 14 12 4 2 6 13 21 -8

14. Angers 13 12 2 7 3 16 19 -3

15. Nice 13 12 4 1 7 14 19 -5

16. Lille 12 12 3 3 6 12 16 -4

17. Amiens 12 12 3 3 6 8 14 -6

18. Dijon 12 12 3 3 6 14 21 -7

19. Strasbourg 10 12 2 4 6 13 23 -10

20. Metz 3 12 1 0 11 5 24 -19

