Capitão do Stuttgart retorna aos gramados dois meses após choque violento

Berlim 14/11/2017 | 15h23

Capitão do Stuttgart, Christian Gentner pode voltar a campo na 12ª rodada da Bundesliga nesta sexta-feira, dois meses depois do terrível choque que sofreu com o goleiro Koen Casteels, dia 16 de setembro.

A 10 minutos do fim do jogo contra o Wolfsburg, Casteels acertou uma joelhada na cabeça de Gentner, que começou a sangrar e engolir a própria língua. A rápida atuação do médico Raymond Best evitou a tragédia.

"Se o médico não tivesse tido a reação tão rapidamente...", disse o diretor esportivo do Stuttgart, Michael Reschke.

Gentner quebrou o nariz, a mandíbula e o osso acima do olho, precisando passar por duas cirurgias.

"Ainda temos alguns treinos. Se tudo sair bem até sexta-feira, pode voltar a jogar", declarou o técnico da equipe Hannes Wolf à agência alemã SID, filial da AFP.

"Treinou muito, trabalhou coletivamente e cabeceou a bola. Não existe nenhuma razão para adiar seu retorno", explicou Wolf.

Gentner, de 32 anos e cinco vezes convocado para a seleção alemã, vai precisar jogar com uma máscara de proteção.

* AFP