Campeã olímpica da maratona na Rio-2016 é suspensa por doping

Nairóbi 07/11/2017 | 12h52

A queniana Jemima Sumgong, campeã da maratona nas Olimpíadas do Rio-2016, foi suspensa por quatro anos após ser flagrada no exame anti-doping com substância EPO, informou nesta terça-feira a Federação Queniana de Atletismo (AK).

"Sumgong está suspensa por quatro anos a partir do dia 3 de abril, quando foi suspensa provisoriamente", indicou" a AK em comunicado.

Sumsong foi a primeira queniana a conquistar o ouro olímpico na maratona. A corredora de 32 anos deu positivo em controle realizado fora de competição.

É a segunda vez que a atleta é suspensa por doping. Em 2012, levou dois anos de punição, reduzido a um ano após recurso, pela utilização de prednisolona, um esteroide proibido. Na época, Sumsong argumentou que a substância veio por injeção destinada a curar um problema no quadril.

Sumsong é uma antiga companheira de treinamento da compatriota Rita Jeptoo, ex-rainha da maratona e punida por doping em 2014.

A campeã olímpica fazia parte do grupo de atletas que estava satisfeito com o acompanhamento médico colocado em prática no início do ano, no Quênia. O objetivo era lutar contra o doping em um país com muitos casos nos últimos anos.

Além disso, aceitou ser controlada por vários médicos designados pela AK e pela Federação Internacional de Atletismo.

A iniciativa nasceu de reportagem da rede de televisão alemã ARD, apoiada por um artigo do Sunday Times, em julho, em que se afirmou que o doping era usual no centro de treinamento da elite queniana.

* AFP