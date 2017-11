CAF revela 30 candidatos à Bola de Ouro africana

Paris 01/11/2017 | 14h32

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quarta-feira a lista com 30 nomes que disputam o prêmio de melhor jogador africano da temporada, que atualmente pertence ao argelino Ryad Mahrez, vencedor da Bola de Ouro do continente em 2015-2016.

Entre eles, destacam-se o atacante gabonês do Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, ambos do Liverpool.

A eleição vai ser definida com votos de técnicos de seleções, diretores técnicos, jornalistas e membros da CAF. A entrega do troféu vai ser no dia 4 de janeiro, em Acra (Gana).

- Lista dos 30 candidatos:

Ali Maaloul (TUN - Al Ahly/EGI)

Bertrand Traoré (BFA- Lyon/FRA)

Cédric Bakambu (COD - Villarreal/ESP)

Christian Atsu (GHA - Newcastle/ENF)

Christian Bassogog (CMR - Henan Jianye/CHN)

Denis Onyango (UGA - Mamelodi Sundowns/RSA)

Eric Bailly (CIV - Manchester United/ING)

Essam El Hadary (EGI - Al Taawoun/KSA)

Fabrice Ondoa (CMR - FC Sevilla/ESP)

Fackson Kapumbu (ZAM - Zesco/ZAM)

Jean-Michaël Seri (CIV - Nice/FRA)

Junior Kabananga (COD - Astana/KAZ)

Karim El Ahmadi (MAR - Feyenoord/HOL)

Keita Baldé (SEN - Monaco/FRA)

Khalid Boutaib (MAR - Yeni Malatyaspor/TUR)

Mbwana Samata (TZA - Genk/BEL)

Michael Olunga (KEN - Girona/ESP)

Mohamed Salah (EGI - Liverpool/ING)

Moussa Marega (MLI - Porto/POR)

Naby Keita (GUI - RB Leipzig/ALE)

Percy Tau (RSA - Mamelodi Sundowns/RSA)

Pierre-Emerick Aubameyang (GAB - Borussia Dortmund/ALE)

Sadio Mané (SEN - Liverpool/ING)

Thomas Partey (GHA - Atlético Madri/ESP)

Victor Moses (NGR - Chelsea/ING)

Vincent Aboubakar (CMR - Porto/POR)

William Troost-Ekong (NGR - Bursaspor/TUR)

Yacine Brahimi (ALG - Porto/POR)

Youssef Msakni (TUN - Al Duhail/QAT)

Yves Bissouma (MLI - Lille/FRA).

* AFP