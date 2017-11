Buffon confirma em lágrimas aposentadoria da seleção italiana

Milão 13/11/2017 | 21h02

O goleiro Gianluigi Buffon confirmou em lágrimas que vai se aposentar da seleção italiana, nesta segunda-feira, depois da Azzurra ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia ao perder a repescagem para a Suécia.

O lendário goleiro de 39 anos não vai poder disputar sua sexta Copa do Mundo. O arqueiro defendeu a seleção 175 vezes e tinha planejado se despedir depois do Mundial.

"Temos a Donnarumma, Perin e outros grandes goleiros. O tempo passa e é justo que seja assim. Sinto que meu último jogo oficial seja esta eliminação", indicou o goleiro após a partida.

O país nórdico venceu por 1 a 0 na partida de ida, em Solna, e segurou os italianos no jogo de volta, em Milão, que terminou em empate sem gols.

"Sabíamos que era um jogo difícil. Faltou claridade para conseguirmos marcar gols. Eles jogaram como no jogo de ida e tudo se decidiu no final. Quando você vai mal, significa que tem alguns erros", disse Buffon.

O goleiro se referiu ao técnico Giampiero Ventura: "tem a mesma responsabilidade que nós de não irmos ao Mundial. Todos somos responsáveis. Ganhamos e perdemos juntos".

"Um abraço a todos, em especial aos que compartilharam esta maravilhosa viagem comigo", acrescentou o campeão Mundial de 2006.

Antes do jogo, fez seu último gesto de grandeza com a camisa da "Nazionale": enquanto o público vaiava o hino sueco, o arqueiro da Juventus aplaudiu com vigor.

As duas idas ao ataque no fim da partida deixaram a imagem de desespero da última noite com a faixa de capitão da Azzurra.

* AFP