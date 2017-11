Brasil chega à Paris guiada por Neymar e trupe do PSG

Paris 06/11/2017 | 18h07

Quando a seleção brasileira de Neymar treina em Paris, o espetáculo está por todas as partes, desde os curiosos que querem se aproximar dos craques, ao filho de George Weah, lenda do Paris Saint-Germain, que participou do treino contra os brasileiros.

Para o amistoso contra o Japão na sexta-feira, às 10h pelo horário de Brasília, em Lille, o Brasil iniciou nesta segunda a preparação no centro de treinamento do Paris FC, clube da segunda divisão que sonha enfrentar o PSG de Mbappé-Cavani-Neymar.

O treinamento durou uma hora e meia e não foi aberto ao público. Apenas os fotógrafos brasileiros foram autorizados a acompanhar o início da prática preparatória para os jogos contra Japão e Inglaterra, este último na terça-feira em Wembley.

Mas isso não foi motivo para desanimar os curiosos, como dois jovens que vestiam as camisas de Real Madrid e PSG - com o nome de Neymar - que tentaram ver o desembarque do ônibus da seleção.

"Incrível! Vimos Daniel Alves e Paulinho", gritavam enquanto tiravam fotos para imortalizar o momento e dividi-lo com os amigos.

- "Meus amigos vão ter inveja" -

Kahina, de 18 anos, foi à Paris acompanhada da mãe e conseguiu ficar perto dos jogadores.

"Faz tempo que os acompanho. Meus amigos vão ter inveja quando verem os vídeos", comemora a estudante do primeiro ano de medicina, capaz de reconhecer de longe todos os atletas do Brasil. Kahina sabia identificar inclusive o fisioterapeuta pessoal de Neymar.

O camisa 10 da seleção, que desfalcou o PSG na vitória sobre o Angers por conta de uma pancada, treinou normalmente acompanhado por um grupo reduzido de jogadores. Ao seu lado, estavam os companheiros de clube Dani Alves e Marquinhos além de Jemerson, do Monaco.

"Ele não tem nenhum problema", declarou o médico da seleção sobre o estado físico de Neymar, após encontro com a imprensa depois do treinamento.

No final do treino a seleção encarou um "rachão" que contou com a presença de cinco jovens do PSG, entre eles Timothy Weah, filho da lenda liberiana George Weah.

Thiago Silva, mais um jogador do PSG que faz parte do grupo de 25 convocados, se contentou em fazer uma sessão de recuperação ao lado de Marcelo, do Real Madrid.

Antes de viajar para encarar o Japão em Lille, o Brasil ainda tem duas sessões de treino em Paris, na terça e na quarta-feira. Desta vez as práticas vão ser realizadas no Parque dos Príncipes, estádio do PSG.

Serão mais duas oportunidades para os torcedores parisiense conseguirem uma foto de Neymar na capital francesa, mas vestindo a amarelinha da seleção.

* AFP