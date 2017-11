Borussia Dortmund e Bayern de Munique encaram clássico em momentos opostos

Berlim 02/11/2017 | 16h07

Três vitórias seguidas para o líder Bayern de Munique e três jogos consecutivos sem vencer para o Borussia Dortmund (2º): os dois grandes clubes do futebol alemão vão se enfrentar no sábado, pela 11ª rodada da Bundesliga, em partida que vale mais do que três pontos.

O Signal Iduna Park de Dortmund vai ser o cenário para o segundo clássico da temporada, depois do Bayern conquistar a Supercopa da Alemanha ao vencer a competição nos pênaltis.

Após empate humilhante contra o Apoel de Nicosia na Liga dos Campeões (1-1), que praticamente elimina o time da competição continental, o Borussia vem de duas derrotas e um empate no Campeonato Alemão.

A sequência significou a perda da liderança com oito pontos de vantagem para uma segunda colocação a três pontos do Bayern, atual primeiro colocado. Uma derrota para os bávaros significaria um passo atrás na disputa pelo título.

Além disso, os comandados de Jupp Heynckes estão com 100% de aproveitamento desde a chegada do novo técnico, que assumiu após a demissão do italiano Carlo Ancelotti.

O Bayern, classificado para as oitavas de final da Campions depois de vencer o Celtic (2-1), deu descanso para vários de seus titulares na partida na Escócia. O time chega fresco para o clássico.

Interessado no resultado da partida, o RB Leipzig (3º), recebe o quarto colocado Hannover.

O duelo entre Eintracht Frankfurt (10º) e Werder Bremen (17º) abre a rodada na sexta-feira. Vai ser a primeira partida do Werder após a demissão do técnico Alexander Nouri.

Resultados da 11ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

(17h30) Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

- Sábado:

(12h30) RB Leipzig - Hannover

Freiburg - Schalke 04

B. Moenchengladbach - Mainz

Augsburg - Bayer Leverkusen

Hamburgo - Stuttgart

(15h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique

- Domingo:

(12h30) Colônia - Hoffenheim

(15h00) Wolfsburg - Hertha Berlim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 23 10 7 2 1 24 7 17

2. Borussia Dortmund 20 10 6 2 2 27 11 16

3. RB Leipzig 19 10 6 1 3 16 12 4

4. Hannover 18 10 5 3 2 14 9 5

5. Schalke 04 17 10 5 2 3 13 10 3

6. B. Moenchengladbach 17 10 5 2 3 16 18 -2

7. Hoffenheim 16 10 4 4 2 17 14 3

8. Bayer Leverkusen 15 10 4 3 3 22 15 7

9. Augsburg 15 10 4 3 3 15 10 5

10. Eintracht Frankfurt 15 10 4 3 3 11 10 1

11. Hertha Berlim 13 10 3 4 3 11 12 -1

12. Stuttgart 13 10 4 1 5 9 11 -2

13. Mainz 11 10 3 2 5 11 16 -5

14. Wolfsburg 10 10 1 7 2 10 13 -3

15. Freiburg 8 10 1 5 4 6 20 -14

16. Hamburgo 7 10 2 1 7 7 17 -10

17. Werder Bremen 5 10 0 5 5 3 12 -9

18. Colônia 2 10 0 2 8 4 19 -15

* AFP