Bielsa e Lille respiram com vitória; Lyon goleia arquirrival e é 3º

Paris 05/11/2017 | 21h02

O Lille de Marcelo Bielsa pôs fim à sequência de dez jogos seguidos sem vitória com uma vitória por 3 a 0 sobre o lanterninha Metz, neste domingo, horas antes do Lyon golear por 5 a 0 o arquirrival Saint-Etienne para assumir o 3º lugar da Ligue 1.

A equipe de Bielsa precisou esperar até a 12ª rodada do Campeonato Francês para reencontrar a vitória, algo que não fazia desde a estreia na competição em 6 de agosto. Os três pontos eram importantes para o Lille, mas o time continua na penúltima colocação.

Com bem maiores ambições e atravessando grande fase na competição, chegando à quarta vitória consecutiva, o Lyon aplicou uma sonora goleada sobre o Saint-Etienne (5-0), seu arquirrival regional, e assumiu o terceiro lugar.

O holandês Memphis Depay (10 min), Nabil Fekir (25, 84), o espanhol Mariano (58) e o burquinense Bertrand Traoré (65) foram os autores dos gols do massacre do Lyon, que jogou o segundo tempo quase todo com um jogador a mais, após a expulsão do suíço Leo Lacroix.

A partida, porém, quase não terminou. O árbitro se viu obrigado a interromper o jogo por cerca de meia-hora após o quinto gol do Lyon, marcado por Fekir, que comemorou mostrando a camisa à torcida do Saint-Etienne.

Os torcedores dos 'Verts' não reagiram bem à provocação e invadiram o campo, obrigando a polícia a intervir.

Mais cedo, o Olympique de Marselha (4º) assumiu provisoriamente a terceira colocação ao golear por 5 a 0 o Caen (17º), com direito a um gol do brasileiro Luiz Gustavo.

A liderança da Ligue 1 segue nas mãos do Paris Saint-Germain, que no sábado também goleou por 5 a 0 o Angers (14º). O Monaco, que goleou por 6 a 0 o Guingamp (13º) no mesmo dia, é o segundo colocado com 4 pontos a menos que os parisienses.

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Rennes - Bordeaux 1 - 0

- Sábado:

Angers - Paris SG 0 - 5

Troyes - Strasbourg 3 - 0

Monaco - Guingamp 6 - 0

Montpellier - Amiens 1 - 1

Nantes - Toulouse 2 - 1

- Domingo:

Nice - Dijon 1 - 0

Olympique de Marselha - Caen 5 - 0

Metz - Lille 0 - 3

Saint-Etienne - Lyon 0 - 5

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 32 12 10 2 0 39 8 31

2. Monaco 28 12 9 1 2 34 12 22

3. Lyon 25 12 7 4 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 24 12 7 3 2 26 17 9

5. Nantes 23 12 7 2 3 11 9 2

6. Saint-Etienne 18 12 5 3 4 13 15 -2

7. Caen 18 12 6 0 6 8 13 -5

8. Montpellier 16 12 4 4 4 9 8 1

9. Bordeaux 16 12 4 4 4 16 18 -2

10. Rennes 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Troyes 15 12 4 3 5 12 15 -3

12. Toulouse 15 12 4 3 5 12 17 -5

13. Guingamp 14 12 4 2 6 13 21 -8

14. Angers 13 12 2 7 3 16 19 -3

15. Nice 13 12 4 1 7 14 19 -5

16. Dijon 12 12 3 3 6 14 21 -7

17. Amiens 11 11 3 2 6 7 13 -6

18. Strasbourg 10 12 2 4 6 13 23 -10

19. Lille 9 11 2 3 6 9 15 -6

20. Metz 3 12 1 0 11 5 24 -19

* AFP