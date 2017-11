Bielsa contesta condições de demissão do Lille à Liga francesa

Paris 27/11/2017 | 17h52

Marcelo Bielsa "acudiu em 24 de novembro à comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional (LFP) Francesa para constatar a rescisão de seu contrato" com o Lille, "exclusivo responsável" por sua demissão, anunciou o técnico argentino em comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira (27).

O informe foi enviado pelo conselheiro de Bielsa, Carlo Brusa. O técnico detalhou que "fez contato com profissionais para salvarem e defenderem seus interesses".

Na última quarta-feira (22), o Lille anunciou a decisão de "suspender momentaneamente Marcelo Bielsa de sua função de treinador no marco de um procedimento empreendido pelo clube", após derrota por 3 a 0 para o Amiens.

Segundo o jornal L'Equipe, o Lille pretende demitir Bielsa por justa causa, o que evitaria que o clube precisasse pagar indenização pela decisão.

A nova direção do Lille, que chegou há quase um ano e investiu 60 milhões de euros no último mercado de transferências, nomeou uma equipe técnica provisória. No entanto, o grupo interino não foi capaz de reverter a espiral negativa e perdeu por 3 a 0 para o Montpellier, no sábado.

* AFP