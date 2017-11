Besiktas empata com Porto e garante vaga nas oitavas da Champions

Istambul 21/11/2017 | 17h22

O Besiktas garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 31 anos, nesta terça-feira, depois de empatar em 1 a 1 com o Porto pela quinta rodada do grupo G, enquanto o Spartak Moscou empatou com o Maribor pelo mesmo resultado.

- Grupo E

O Spartak empatou em 1 a 1 com o Maribor, assegurando pelo menos a terceira colocação do grupo. O brasileiro Zé Luís abriu o placar para os russos aos 37 minutos do segundo tempo, mas Jasmin Mesanovic conseguiu o empate nos acréscimos.

O time chegou aos seis pontos e está garantido pelo menos na Liga Europa. Para buscar uma vaga nas oitavas, precisa contar com tropeços de Liverpool (1º, 8 pontos) e Sevilla (2º, 7), que fazem o outro jogo do grupo ainda nesta terça.

Na última rodada, o time de Moscou viaja para enfrentar os Reds, enquanto o Sevilla visita os eslovenos.

- Grupo G

Os portugueses silenciaram a torcida local com gol do brasileiro Felipe Augusto, aos 28 minutos do primeiro tempo, mas o compatriota Anderson Talisca igualou ainda antes do intervalo, aos 40, para colocar os turcos entre os 16 melhores times da Europa.

O time otomano se afirmou como líder do grupo, o que garante a equipe entre os cabeças de chave para o sorteio das oitavas de final. O melhor resultado do Besiktas no cenário internacional foi nas antiga Copa da Europa em 1986-87, quando chegou à quartas de final.

No outro jogo da chave, Monaco e Leipzig se enfrentam para ver quem vai ser juntar ao Besiktas nas oitavas de final.

* AFP