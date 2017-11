Berizzo opera câncer de próstata com sucesso

Madri 28/11/2017 | 19h47

O técnico argentino do Sevilla, Eduardo Berizzo, foi operado com sucesso nesta terça-feira para tratar câncer de próstata, informou o clube andaluz, que ainda não define data para o retorno de "Toto" ao comando do time.

Berizzo "foi operado com sucesso do adenocarcinoma de próstata que foi diagnosticado dias atrás", informou o Sevilla em breve comunicado.

"O período de recuperação do técnico argentino dependerá da evolução do pós operatório nos próximos dias", acrescentou o informe da equipe.

O assistente Ernesto Marcucci vai assumir o time, até que Berizzo possa reassumir a rédeas do time. Na quarta-feira o auxiliar vai dirigir o time na partida de volta da Copa do Rei, contra o Cartagena. Os andaluzes venceram por 3 a 0 na ida.

Berizzo "deixou tudo programado para hoje. Conversamos antes do treino e o contato é permanente", falou Marcucci nesta terça. O assistente considerou que "sua força é um exemplo para todos que estão ao seu lado".

O Sevilla revelou a doença de Berizzo na última quarta-feira, o que provocou uma onda de solidariedade com o técnico argentino.

* AFP