Bayern vence Borussia no clássico e se isola na liderança

Berlim 04/11/2017 | 18h02

O líder Bayern de Munique deu mostra de força na Bundesliga ao derrotar por 3 a 1 o Borussia Dortmund (3º), neste sábado, abrindo 6 pontos de vantagem sobre o rival e quatro a mais que o Leipzig (2º), que mais cedo derrotou o Hannover por 2 a 1.

O holandês Arjen Robben, em chute de canhota aos 17 minutos, o polonês Robert Lewandowski (38) e o austríaco David Alaba (67) silenciaram o Signal Iduna Park, antes do espanhol Marc Bartra marcar o gol de honra do Borussia (88).

Os comandados do técnico holandês Peter Bosz seguem tropeçando e atravessando momento difícil, após três derrotas e um empate na Bundesliga que levaram a equipe da liderança da competição a estar agora a seis pontos do Bayern.

Já o time de Munique segue navegando com vento favorável desde que Jupp Heynckes assumiu o comando da equipe das mãos do demitido Carlo Ancelotti, com sete vitórias em sete jogos.

Mais cedo, um gol de Timo Werner deu a vitória ao Leipzig sobre o Hannover (5º) por 2 a 1, garantindo a equipe na vice-liderança.

O recém-promovido Hannover chegou a abrir o placar com o brasileiro Jonathas (56 min), mas o dinamarquês Yussuf Poulsen (70) e Werner (85) viraram a partida para os donos da casa.

Em outra partida disputada neste sábado, o Hamburgo (15º) deu um fim à sequência de oito jogos sem vitória ao derrotar o Stuttgart (12º) por 3 a 1, um resultado que lhe permite sair da zona de rebaixamento.

Já Augsburg (8º) e Bayer Leverkusen (9º), que brigam para se aproximar da zona de classificação europeia, ficaram num decepcionante empate em 1 a 1, mesmo resultado que o duelo entre Borussia Moenchengladbach (7º) e Mainz (13º).

O Schalke (4º) se colocou provisoriamente na zona de classificação à Liga dos Campeões com uma vitória por 1 a 0 sobre Freiburg (16º).

A 11ª rodada do Campeonato Alemão se conclui neste domingo com a visita do Hoffenheim (10º) ao lanterna Colônia e o confronto entre Hertha Berlim (11º) e Wolfsburg (14º).

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2 - 1

- Sábado:

RB Leipzig - Hannover 2 - 1

Freiburg - Schalke 04 0 - 1

B. Moenchengladbach - Mainz 1 - 1

Augsburg - Bayer Leverkusen 1 - 1

Hamburgo - Stuttgart 3 - 1

Borussia Dortmund - Bayern de Munique 1 - 3

- Domingo:

(12h30) Colônia - Hoffenheim

(15h00) Wolfsburg - Hertha Berlim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 26 11 8 2 1 27 8 19

2. RB Leipzig 22 11 7 1 3 18 13 5

3. Borussia Dortmund 20 11 6 2 3 28 14 14

4. Schalke 04 20 11 6 2 3 14 10 4

5. Hannover 18 11 5 3 3 15 11 4

6. Eintracht Frankfurt 18 11 5 3 3 13 11 2

7. B. Moenchengladbach 18 11 5 3 3 17 19 -2

8. Bayer Leverkusen 16 11 4 4 3 23 16 7

9. Augsburg 16 11 4 4 3 16 11 5

10. Hoffenheim 16 10 4 4 2 17 14 3

11. Hertha Berlim 13 10 3 4 3 11 12 -1

12. Stuttgart 13 11 4 1 6 10 14 -4

13. Mainz 12 11 3 3 5 12 17 -5

14. Wolfsburg 10 10 1 7 2 10 13 -3

15. Hamburgo 10 11 3 1 7 10 18 -8

16. Freiburg 8 11 1 5 5 6 21 -15

17. Werder Bremen 5 11 0 5 6 4 14 -10

18. Colônia 2 10 0 2 8 4 19 -15

* AFP