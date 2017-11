Bayern de Munique perde primeira sob comando de Henyckes

Berlim 25/11/2017 | 18h22

O Bayern de Munique sofreu a primeira derrota desde a chegada do técnico Jupp Heynckes, neste sábado, ao ser superado pelo Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 pela 13ª rodada da Bundesliga.

O chileno Arturo Vidal deu esperanças para os bávaros aos 29 minutos do segundo tempo, mas os anfitriões venciam com os gols de Thorgan Hazard e Matthias Ginter, aos 39 e 44 minutos do primeiro tempo.

O Bayern se mantém na liderança com 29 pontos, mas viu a diferença para o segundo colocado RB Leipzig cair para três pontos após o vice-campeão da última temporada vencer o Werder Bremen por 2 a 0.

Antes, o Borussia Dortmund chegou a abrir 4-0 em 25 minutos de jogo, mas deixou o Schalke 04 empatar a nos minutos finais. O dérbi do vale do Ruhr não decepcionou e teve emoção até o final, apesar do resultado em 4 a 4.

A crise continua instalada em Dortmund, onde o Borussia já perdeu quatro vezes jogando em casa nesta temporada. A força do praticamente imbatível Signal Iduna Park, apoiado pelo Muro Amarelo, está enfraquecida.

No início da partida, os anfitriões dominaram com gols de Pierre-Emerick Aubameyang (12), Mario Götze (20), Raphael Guerreiro (25) e um contra de Benjamin Stambouli (18).

Mas na volta do intervalo, o time amarelo começou a derrapar com os gols marcados por Guido Burgstaller e Amine Harit, aos 16 e 20 minutos. Aubameyang foi expulso, aos 27, e acendeu o time azul, que diminuiu com Daniel Caligiuri, aos 41, e empatou com o zagueiro brasileiro Naldo, aos 49.

O resultado, somado à derrota por 2 a 1 em casa para o Tottenham na Liga dos Campeões, que selou a eliminação dos alemães, pressiona ainda mais a situação do treinador Peter Bosz.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Hannover - Stuttgart 1 - 1

- Sábado:

Borussia Dortmund - Schalke 04 4 - 4

RB Leipzig - Werder Bremen 2 - 0

Freiburg - Mainz 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen0 - 1

Augsburg - Wolfsburg 2 - 1

B. Moenchengladbach - Bayern de Munique 2 - 1

- Domingo:

(12h30) Hamburgo - Hoffenheim

(15h00) Colônia - Hertha Berlim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 13 9 2 2 31 10 21

2. RB Leipzig 26 13 8 2 3 22 15 7

3. Schalke 04 24 13 7 3 3 20 14 6

4. B. Moenchengladbach 24 13 7 3 3 23 22 1

5. Borussia Dortmund 21 13 6 3 4 33 20 13

6. Bayer Leverkusen 20 13 5 5 3 26 18 8

7. Hoffenheim 20 12 5 5 2 21 15 6

8. Augsburg 19 13 5 4 4 18 15 3

9. Eintracht Frankfurt 19 13 5 4 4 14 13 1

10. Hannover 19 13 5 4 4 16 16 0

11. Stuttgart 17 13 5 2 6 13 16 -3

12. Mainz 15 13 4 3 6 14 19 -5

13. Wolfsburg 14 13 2 8 3 17 19 -2

14. Hertha Berlim 14 12 3 5 4 16 19 -3

15. Freiburg 11 13 2 5 6 9 25 -16

16. Hamburgo 10 12 3 1 8 10 20 -10

17. Werder Bremen 8 13 1 5 7 8 16 -8

18. Colônia 2 12 0 2 10 4 23 -19

* AFP