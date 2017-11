Bauza deixa comando da Arábia Saudita a sete meses da Copa do Mundo

Riade 22/11/2017 | 13h22

A Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou, nesta quarta-feira, a demissão do técnico argentino Edgardo Bauza, a pouco menos de sete meses do início da Copa do Mundo da Rússia-2018.

O dirigente da Federação, Adel Izzat, informou no Twitter que a decisão corresponde à avaliação do trabalho do técnico argentino e "dos resultados de jogos amistosos" da equipe.

Edgardo Bauza assumiu o time do Golfo logo depois do país conquistar uma vaga na Copa do Mundo, sob o comando do holandês Bert van Marwijk.

Desde a conquista da vaga, a Arábia Saudita disputou vários amistosos e perdeu para Bulgária (1-0) e Portugal (3-0), que resultaram na demissão do argentino.

A Federação indicou que está em busca de um novo treinador.

* AFP