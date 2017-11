Basquete de Joinville perdeu a final dos Jogos Abertos

Toque de Letra 12/11/2017 | 19h44 Atualizada em

O basquete de Joinville sofreu outra derrota em competição estadual. Após cair nas semifinais do Campeonato Catarinense para o Blumenau, a equipe agora perdeu a final dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

Na decisão, o Brusque ganhou por 77 a 61 do Joinville. O resultado preocupa. A pré-temporada joinvilense foi muito ruim em termos de resultado. Na quarta, a equipe estreia no Novo Basquete Brasil (NBB) contra o Franca, às 13 horas, no Centreventos Cau Hansen.

Na classificação geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina, Itajaí foi a campeã. A equipe conquistou o tricampeonato com 202 pontos em Lages. Blumenau (195) e Chapecó (130) terminaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.

Joinville ficou em quarto, com 104 pontos. No quadro de medalhas, Joinville ficou em terceiro, com 24 medalhas de ouro, 23 de prata e 26 de bronze.