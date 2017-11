Basquete de Joinville fecha com novo apoiador

Toque de Letra 22/11/2017 | 21h04 Atualizada em

O basquete de Joinville confirmou o acerto com mais um apoiador para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). A Auto Premier, concessionária Jeep, Dodge e Chrysler, oficializou o acordo com a direção do time na tarde desta quarta-feira.

Ela se junta a outros apoiadores, como: Adamo Gastronomia, Ícaro Express, Next Idea, DSI Arena, Face Digital, Ideal Emergências Médias, Confeitaria XV, Coltex Têxtil e Apolo Sports.

São patrocinadores do time: Ademilar, Trimania, Grupo Meta, Red Horse, Prefeitura de Joinville, Faculdade Guilherme Guimbala e UniSociesc.