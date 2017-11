Basquete de Joinville está nas semifinais dos Jasc

Toque de Letra 09/11/2017 | 23h12 Atualizada em

O basquete de Joinville está confirmando o favoritismo nos Jogos Abertos de Santa Catarina, em Lages. Na tarde desta quinta, a equipe passou com certa tranquilidade pelo time de Jaraguá do Sul com o placar de 84 a 52.

Classificado, o time agora jogará as semifinais nesta sexta-feira, às 17 horas, diante do Blumenau, atual campeão catarinense e algoz joinvilense nas semifinais do Estadual. Na outra semifinal, Videira joga contra Brusque às 18h30.