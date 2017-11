Base do Schalke 04: fábrica de campeões para a seleção da Alemanha

Gelsenkirchen 10/11/2017 | 10h32

"Se todos os garotos que formamos tivessem ficado, teríamos um time interessante", avaliou Norbert Elgert, técnico do time Sub-19 do Schalke 04, conhecido por revelar vários jogadores para a seleção da Alemanha.

Na Bundesliga, o Schalke não é tido como um dos grandes clubes. A equipe da cidade de Gelsenkirchen é considerada mediana e consegue ir às competições europeias nas melhores temporadas.

Mas o clube formou jogadores da geração campeã do mundo em 2014, a começar por Manuel Neuer (Bayern de Munique), Mesut Ozil (Arsenal), Benedikt Howedes (Juventus) e Julian Draxler (Paris Saint-Germain).

O centro de formação da equipe é conhecido na Alemanha como "a frágua dos mineiros", em referência à história relação da região com minas de carvão.

As últimas joias que deixaram o clube foram Leroy Sané (21 anos, Manchester City), Joel Matip (26, Liverpool) e Sead Kolasinac (24, Arsenal).

O próximo a ser revelado pode ser o jovem americano Weston McKennie, de 19 anos, visto por muitos como próximo pilar do time dos Estados Unidos.

"O talento é importante, mas é só o primeiro passo" rumo ao profissionalismo, explica Norbert Elgert à AFP.

"A potência atlética e a capacidade de se integrar em um time também são importantes. Existem elementos que muitas vezes passamos por cima, como caráter, personalidade, vontade de progredir", acrescentou.

- "Bem-vindo à casa" -

Durante a entrevista, Elgert recebeu mensagem de celular e mostrou orgulhoso o remetente: Mesut Ozil.

"O estudei em uma peneira de talentos Sub-17", lembra. "É verdade que tinha uma técnica formidável, mas sobretudo tinha uma impressionante capacidade de ler o jogo. Sempre olhava a posição de seus companheiros e tomava a decisão correta", acrescenta o treinador, que forma talentos desde 1996.

Ozil passou a fazer parte do time principal em 2006, antes de ser vendido ao Werder Bremen por cinco milhões de euros. O meia foi para o Real Madrid e de lá se mudou para o Arsenal, que pagou 47 milhões de euros para contar com o jogador.

Manuel Neuer é outro de seus favoritos: "conheço Manu desde que tinha 10 ou 12 anos, quando ainda era jogador de linha. Quando chegou ao Sub-19 começamos a nos dar conta de sua ambição. Ele era o segundo goleiro, com o outro na frente. Eu lhe disse 'com seu talento só depende de você ser titular'".

Para Elgert, se o Schalke 04 tivesse mantido todos seus talentos formados poderia "fazer frente ao Bayern de Munique".

"Quando eles se vão dói no coração", reconhece. "Mas os que se vão, como Manu, sempre levam uma parte do Schalke consigo", indica o treinador. "E quando eles vêm jogar aqui eu os recebo com um 'bem-vindo à casa'", conclui.

* AFP