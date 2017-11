Barcelona empata em Turim (0-0) e se classifica para oitavas da Champions

Turim 22/11/2017 | 19h52

O Barcelona visitou a Juventus, nesta quarta-feira, e voltou da Itália com um empate sem gols que garantiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro colocado do grupo B.

Os catalães chegaram a 11 pontos e não podem mais ser alcançados na liderança da chave. Ambos os times pareciam se contentar com o empate em partida que Lionel Messi não entrou como titular.

No outro jogo do grupo, o Sporting venceu o Olympiacos por 3 a 1 e entrou na briga pela segunda vaga da chave. Os lusos chegaram a 7 pontos e estão a um da Juve.

Na próxima rodada, o líder Barcelona recebe o esperançoso Sporting (3º), que busca uma vitória que possa garantir a classificação. Mas para isso também precisa contar com um tropeço da Juventus (2º) na visita ao Olympiacos (4º).

Ambos os jogos vão ser disputados no dia 5 de dezembro, às 17:45h pelo horário de Brasília.

* AFP