Barcelona, Atlético e Sevilla avançam sem sustos na Copa do Rei

Madri 29/11/2017 | 20h57

O Barcelona não teve problemas para confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, e demonstrou o talento da equipe em goleada por 5 a 0 sobre o Murcia, enquanto Sevilla e Atlético de Madri também avançaram sem sustos.

Paco Alcácer abriu o placar para os catalães, aos 15 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Gerard Piqué ampliou, aos 11, Aleix Vidar fez o terceiro, aos 15, Denis Suárez fez o quarto, aos 29, e José Arnaiz completou a goleada, aos 34.

O Sevilla também não teve problemas para eliminar o Cartagena, da terceira divisão, com dois gols de Wissam Ben Yedder. O brasileiro Paulo Henrique Ganso deu passe para o o segundo gol do jogo e fez o terceiro. O argentino Joaquín Correa definiu o placar final.

No último jogo do dia, o Atlético de Madri venceu o Elche por 3 a 0 em casa para confirmar a superioridade e avançar no torneio. O time Colchonero tinha tropeçado ao empatar a partida de ida em 1 a 1.

A surpresa ficou pela eliminação da Real Sociedad pela Lleida, da terceira divisão, que venceu em San Sebastian por 3 a 2 para chegar às oitavas.

- Resultados dos jogos da Copa do Rei:

- Terça-feira:

(+)Leganés - Valladolid (D2) 1-0 (ida: 2-1)

Málaga - (+)Numancia (D2) 1-1 (ida: 1-2)

(+)Celta - Eibar 0 - 1 (ida: 2-1)

(+)Levante - Girona 1 - 1 (ida: 2-0)

(+)Real Madrid - Fuenlabrada (D3) 2-2 (ida: 2-0)

- Quarta-feira:

Real Sociedad - (+)Lleida (D3) 2 - 3 (ida: 1-0)

(+)FC Barcelona - Real Murcia 5 - 0 (D3) (ida: 3-0)

(+)Sevilla - Cartagena (D3) 4 - 0 (ida: 3-0)

(+)Las Palmas - Deportivo de La Coruña 2 - 3 (ida: 4-1)

Athletic de Bilbao - (+)Formentera (D3) 0 - 1 (ida: 1-1)

(+)Atlético de Madrid - Elche (D3) 3 - 0 (ida: 1-1)

- Quinta-feira:

(18h00) Alavés - Getafe, ida: 1-0

(16h30) Espanyol - Tenerife (D2), ida: 0-0

Villarreal - Ponferradina (D3), ida: 0-1

(18h30) Betis - Cádiz (D2), ida: 2-1

Valencia - Zaragoza (D2), ida: 2-0

Nota: Os times assinalados com um + estão classificados para a Copa do Rei

* AFP