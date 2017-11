Barcelona a um ponto do mata-mata da Liga dos Campeões

Turim 21/11/2017 | 15h43

Líder do grupo D da Liga dos Campeões, o Barcelona visita a Juventus nesta quarta-feira em busca de um ponto que garanta o time nas oitavas de final na primeira colocação.

O Barça tem 10 pontos e tem três de vantagem para o rival italiano. Por conta da vitória no confronto direto no jogo de ida, basta um empate para garantir a vaga como líder.

Até mesmo a derrota pode ser suficiente para os catalães se classificarem. Para isso, precisam que o Sporting não vença o Olympiacos. Já a Juventus pode garantir a vaga no mata-mata caso vencer ou empatar e o Sporting não conseguir os três pontos.

O Barcelona encara o duelo com a lembrança da vitória por 3 a 0 na primeira rodada da competição. O Barça ainda não sabe o que é perder na competição.

- Luis Suárez quer mais gols -

Líder isolado na LaLiga, o Barcelona está grande fase na temporada e vem de vitória por 3 a 0 sobre o Leganés. O resultado ainda teve o reencontro de Luis Suárez com as redes, com o uruguaio marcando duas vezes depois de mais de um mês sem marcar.

"Os gols não me preocupavam", garantiu Suárez no sábado, reconhecendo por outro lado que "a nível pessoal e para um atacante é sempre importante".

Ao lado do "Pistoleiro", Lionel Messi deve ter a companhia de Gerard Deulofeu. No meio, Andrés Iniesta e Sergio Busquets terão a difícil missão de anular Paulo Dybala e companhia.

No entanto, o argentino encara o duelo como uma chance para voltar a brilhar. Dybala iniciou a temporada de maneira fulminante, marcando 10 gols nas seis primeiras rodadas da Serie A. Mas nas últimas 10 rodadas o atacante só fez marcou duas vezes.

- 'Jogo fundamental' -

Apesar de tudo, o argentino tem 14 gols em 18 jogos, prova de que sempre é um homem perigoso para os zagueiros adversários.

A Velha Senhora também vai contar com o fator campo a favor. Em casa, já são 25 jogos sem conhecer a derrota.

"Esperamos um jogo tanto tático como físico", garantiu o brasileiro Douglas Costa em entrevista à televisão do clube italiano.

A Juventus recebe o Barcelona após perder por 3 a 2 para a Sampdoria no Campeonato Italiano. O hexacampeão do torneio ocupa a terceira colocação e vê no jogo de quarta-feira a chance de se reencontrar com a vitória.

"Contra o Barcelona vai ser difícil, mas temos que conquistar um bom resultado. É fundamental passar de fase e também para a continuidade da nossa temporada", garantiu o zagueiro Andrea Barzagli.

"Eles querem continuar maravilhando, mas para nós é um duelo realmente importante", concluiu.

- Prováveis escalações:

Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuaín.

Treinador: Massimiliano Allegri.

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Deulofeu, Messi, Luis Suarez.

Treinador: Ernesto Valverde.

Árbitro: Milorad Mazic (SRB)

* AFP