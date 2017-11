Bale volta a treinar com o Real Madrid

Madri 24/11/2017 | 15h12

O atacante galês Gareth Bale, vítima de repetidas lesões, voltou a treinar nesta sexta-feira com os companheiros de Real Madrid no intuito de dar sequência a sua recuperação, após dois meses sem jogar, anunciou o técnico da equipe, o francês Zinedine Zidane.

"O importante é recuperar bem a Gareth", declarou o técnico em coletiva de imprensa.

"Não sei quando vai jogar, hoje treinou com a gente, veremos quando entrará na equipe, está bem, treinou sem incômodo e veremos quando volta", completou.

Bale, lesionado na panturrilha em setembro, voltou aos treinos em novembro, mas acabou sofrendo outra lesão muscular, desta vez na coxa.

O galês não joga pelo Real Madrid desde 26 de setembro, quando o clube merengue derrotou por 3 a 1 o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões.

A imprensa espanhola não poupa críticas ao jogar, que chegou ao Real em 2013 ao custo de 100 milhões de euros e que já sofreu 19 lesões na Espanha.

Zidane defendeu seu jogador.

"Sabemos o que ele pode nos trazer, é forte, potente, tecnicamente bom, trabalha muito. Nos jogos que jogou, jogou bem", analisou o francês.

"É verdade que se fala muito das lesões, mas no fim é um jogador muito importante para nós, ele sabe disso, eu sei e todo o mundo sabe", insistiu.

Zidane não informou se Bale estará à disposição no sábado para a partida contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol. O técnico também não quis falar da situação do zagueiro e capitão Sergio Ramos, que sofreu fratura no noriz no último fim de semana.

A dez pontos do líder Barcelona, o Real Madrid (3º) precisa vencer o Málaga no sábado para ter chance de se aproximar do rival na tabela.

* AFP