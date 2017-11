San Pedro Sula 10/11/2017 | 22h37

A Austrália empatou com Honduras por 0 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, no jogo de ida pela repescagem para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira, em Sidney.

A Austrália busca sua quinta participação em uma Copa do Mundo, enquanto Honduras trata de conseguir a quarta.

* AFP