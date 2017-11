Ausência da Rússia nas Olimpíadas de Inverno 2018 provocaria "graves danos ao movimento olímpico"

Moscou 07/11/2017 | 12h32

Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov avaliou nesta terça-feira que proibir atletas russos de participarem dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018 provocaria "graves danos ao movimento olímpico".

"Não queremos evocar o pior cenário: a ausência da nossa seleção nos Jogos Olímpicos. Isto provocaria graves danos com o movimento olímpico", declarou aos jornalistas.

Peskov respondeu ao artigo publicado pelo jornal New York Times, que afirmou citando fontes anônimas que o Comitê Olímpico Internacional (COI) avaliava não tocar o hino russo e descartar atletas da cerimônia de abertura dos Jogos. As decisões se baseariam no escândalo de doping institucionalizado que o país atravessa.

"Nossos responsáveis esportivos estão em diálogo constante com o COI. Esperamos que esta interação continue e que todas as questões sejam resolvidas", acrescentou o porta-voz do Kremlin.

O escândalo, revelado pela emissora alemã ARD em 2014 e logo confirmado pelas investigações da Agência Mundial Antidoping (Wada) e pelo Ministério Público francês em outubro de 2015, provocou o veto da Rússia em grandes competições internacionais.

O COI vai tomar uma decisão sobre a participação dos atletas russos em Pyeongchang em dezembro.

* AFP