Atlético e Real empatam e Barcelona se isola ainda mais na liderança

Madri 18/11/2017 | 19h52

O Atlético de Madrid (4º) e o Real Madrid (3º) ficaram no empate sem gol, neste sábado no clássico da capital disputado pela primeira vez no estádio Wanda Metropolitano, um resultado que beneficiou o líder Barcelona, que mais cedo derrotou o Leganés (3-0).

Com estes resultados, Real Madrid e Atlético seguem empatados, agora com 24 pontos, dez a menos que o Barcelona, uma distância abismal após somente 12 rodadas. A segunda colocação pertence ao Valencia (27 pts), que joga neste domingo domingo contra o Espanyol (13º).

O primeiro clássico madrilenho no Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético, resultou numa partida truncada, repleta de faltas e entradas duras, entre duas equipes que mostraram novamente não estar atravessando boa fase.

Mais cedo, o uruguaio Luis Suárez, que não marcava desde meados de outubro, acabou com o jejum ao marcar dois gols na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Leganés (9º).

Suárez, que vinha sofrendo com dores no joelho neste início de temporada, se mostrou recuperado após a parada da data Fifa, na qual não foi convocado pela seleção do Uruguai. O atacante anotou dois gols de oportunismo (28 e 60 minutos), chegando a cinco gols no total neste Campeonato Espanhol.

"Não tinha ansiedade para marcar. Foi importante porque serviu para conquistar os três pontos contra um adversário difícil. Estamos em primeiro, com uma boa vantagem e temos que seguir na mesma linha", analisou o 'Pistoleiro' após a partida.

O brasileiro Paulinho completou o placar nos acréscimos para o Barcelona, mostrando novamente sua vocação para marcar gols, apesar de jogar de volante, uma característica que já vem mostrando quando atua na seleção. Foi o quarto gol de Paulinho pelo Barça.

Em outras partidas disputadas neste sábado, o Getafe (10º) goleou por 4 a 1 o Alavés (18º), enquanto o Sevilla se manteve em quinto com uma vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo (12º).

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Real Sociedad 1 - 1

- Sábado:

Getafe - Alavés 4 - 1

Leganés - Barcelona 0 - 3

Sevilla - Celta Vigo

Atlético de Madrid - Real Madrid 0 - 0

- Domingo:

(09h00) Málaga - Deportivo La Coruña

(13h15) Espanyol - Valencia

(15h30) Las Palmas - Levante

(17h45) Athletic Bilbao - Villarreal

- Segunda-feira:

(18h00) Eibar - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 12 11 1 0 33 4 29

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Real Madrid 24 12 7 3 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 24 12 6 6 0 16 6 10

5. Sevilla 22 12 7 1 4 14 12 2

6. Villarreal 20 11 6 2 3 18 11 7

7. Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3

8. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

9. Leganés 17 12 5 2 5 9 11 -2

10. Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5

11. Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3

12. Celta Vigo 14 12 4 2 6 23 19 4

13. Espanyol 13 11 3 4 4 9 13 -4

14. Levante 12 11 2 6 3 12 15 -3

15. Athletic Bilbao 11 11 3 2 6 11 15 -4

16. Deportivo La Coruña 11 11 3 2 6 13 20 -7

17. Eibar 8 11 2 2 7 6 25 -19

18. Alavés 6 12 2 0 10 6 20 -14

19. Las Palmas 6 11 2 0 9 8 28 -20

20. Málaga 4 11 1 1 9 6 23 -17

* AFP