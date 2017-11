Atlético e Real disputam clássico para não perder Barça de vista

Madri 16/11/2017 | 15h48

O Real (3º) e o Atlético (4º) se enfrentam neste sábado no clássico de Madri, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, e precisam de uma vitória que permita não perder de vista o Barcelona, líder isolado da competição.

Uma derrota poderia deixar o perdedor a mais de dez pontos de distância do Barça, que no mesmo dia visita o Leganés.

"Ainda resta muito campeonato, mas é verdade que nenhum dos dois estamos numa boa situação", declarou na quarta-feira o presidente do Atlético, Enrique Cerezo, a diversos programas de rádio.

o Atlético recebe pela primeira vez em seu novo estádio, o Wanda Metropolitano, o arquirrival madrilenho com a missão de deixar para trás os tropeços deste início de temporada.

Em onze jogos na Liga Espanhola, o Atlético venceu seis e empatou cinco, o que lhe vale o 4º lugar com os mesmos 23 pontos do Real Madrid.

Os dois times de Madri estão a oito pontos do Barça (31 pts) e a quatro do Valencia, surpreendente segundo colocado com 27 pontos.

"Temos que ganhar o primeiro dérbi no Wanda", declarou o atacante francês do Atlético Antoine Griezmann, que quer por um fim à seca de gols que atravessa, com apenas dois gols em 11 rodadas.

- 'Margem de erro mínima' -

O técnico do Atlético, Diego Simeone, terá á disposição todas suas estrelas, e o Real poderá contar com a volta do lateral Dani Carvajal, recuperado de uma pericardite aguda. O meia Isco, que sentiu dores após a goleada de sábado da Espanha sobre a Costa Rica (5-0), treinou com a equipe e também jogará.

"O Campeonato Espanhol está ficando muito interessante, temos uma margem de erro mínima, porque desperdiçamos alguns pontos e agora vamos jogo a jogo. Temos um clássico agora e veremos como vai ser semana que vem", declarou o capitão do Real Madrid, o zagueiro Sérgio Ramos.

O Real, com duas derrotas e dois empates nas onze primeiras rodadas, não pode se permitir mais um tropeço se quiser seguir sonhando em alcançar o Barcelona, que visita o Leganés.

A partida contra o Leganés, 9º colocado e com o objetivo de se classificar à Liga Europa, não será fácil para o Barça.

O clube catalão não poderá contar com o defensor argentino Javier Mascherano, que ficará um mês longe dos gramados por uma lesão na coxa sofrida durante o amistoso da Argentina contra a Nigéria (2-4).

No domingo, o Valencia (2º) visitará o Espanyol (13º) buscando uma nova vitória que lhe permita seguir na cola do Barcelona, que está a 4 pontos de distância. Barça e Valencia se enfrentam em 26 de novembro, pela 13ª rodada.

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

(18h00) Girona - Real Sociedad

- Sábado:

(10h00) Getafe - Alavés

(13h15) Leganés - Barcelona

(15h30) Sevilla - Celta Vigo

(17h45) Atlético de Madrid - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Málaga - Deportivo La Coruña

(13h15) Espanyol - Valencia

(15h30) Las Palmas - Levante

(17h45) Athletic Bilbao - Villarreal

- Segunda-feira:

(18h00) Eibar - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 31 11 10 1 0 30 4 26

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Real Madrid 23 11 7 2 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 23 11 6 5 0 16 6 10

5. Villarreal 20 11 6 2 3 18 11 7

6. Sevilla 19 11 6 1 4 12 11 1

7. Real Sociedad 17 11 5 2 4 24 21 3

8. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

9. Leganés 17 11 5 2 4 9 8 1

10. Girona 15 11 4 3 4 13 16 -3

11. Celta Vigo 14 11 4 2 5 22 17 5

12. Getafe 13 11 3 4 4 15 13 2

13. Espanyol 13 11 3 4 4 9 13 -4

14. Levante 12 11 2 6 3 12 15 -3

15. Athletic Bilbao 11 11 3 2 6 11 15 -4

16. Deportivo La Coruña 11 11 3 2 6 13 20 -7

17. Eibar 8 11 2 2 7 6 25 -19

18. Alavés 6 11 2 0 9 5 16 -11

19. Las Palmas 6 11 2 0 9 8 28 -20

20. Málaga 4 11 1 1 9 6 23 -17

* AFP