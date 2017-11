Atletas saltam do maior prédio residencial do país em Balneário Camboriú

Aventura 15/11/2017 | 16h04

Seis atletas experimentaram na manhã desta quarta-feira a primeira bateria de saltos de base jump já feita em Balneário Camboriú. Nessa modalidade o salto ocorre de uma base fixa, e o cenário escolhido foi uma das torres do Yachthouse, ainda em obras, que será o maior prédio residencial do país, com 81 andares. Os atletas saltaram de uma plataforma, altura de 190 metros, e desceram nas areias da Praia Central.

O vento, direção Nordeste, e em velocidade acima do esperado, não era o ideal para o esporte, que é considerado um dos mais perigosos do mundo. Mesmo assim, não houve imprevistos e todos os atletas desceram em segurança. O piloto Marco Aurélio Brandino da Silva, 25 anos, diz que a técnica é o fator mais importante. Ele registrou as imagens do salto através de uma câmera, acoplada em seu capacete.

O atleta Marcelo Benthiem disse à repórter Patrícia Silveira, da NSC TV, que há três anos sonhava em fazer esse salto. Segundo ele, há planos para uma competição da modalidade em Balneário Camboriú.

Os saltos seguem até domingo, sempre pela manhã.