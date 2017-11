Atalanta também vence Benevento, que soma 14 derrotas

Roma 27/11/2017 | 20h32

O Atalanta (10º) venceu o lanterna Benevento por 1 a 0, nesta segunda-feira, pelo fechamento da 14ª rodada da Serie A, e ampliou o recorde negativo do adversário, que tem o pior início de temporada nas grandes ligas europeias com 14 derrotas.

Um chute de Bryan Cristante, aos 30 minutos do segundo tempo, foi suficiente para romper a resistência do Benevento.

O lanterna da Serie A superou recentemente o recorde do Manchester United, que ostentava o pior início de temporada nas grandes ligas europeias há 87 anos, quando perdeu 12 jogos seguidos. O Benevento já soma 14 revezes.

Nos jogos do fim de semana, a Napoli manteve a liderança após se impor por 1 a 0 na visita a Udinese, enquanto a Juventus (3ª) manteve o ritmo ao superar o Crotone por 3 a 0.

Com a vitória, os napolitanos recuperaram a liderança da competição, que ficou provisoriamente nas mãos da Inter de Milão. O time do argentino Mauro Icardi venceu o Cagliari (13º) por 3 a 1, no sábado, e dormiu na primeira colocação.

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Bologna - Sampdoria 3 - 0

Chievo - SPAL 2 - 1

Sassuolo - Hellas Verona 0 - 2

Cagliari - Inter 1 - 3

- Domingo:

Udinese - Napoli 0 - 1

Genoa - Roma 1 - 1

Milan - Torino 0 - 0

Lazio - Fiorentina 1 - 1

Juventus - Crotone 3 - 0

- Segunda-feira:

Atalanta - Benevento 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 35 9 26

2. Inter 36 14 11 3 0 28 10 18

3. Juventus 34 14 11 1 2 40 14 26

4. Roma 31 13 10 1 2 24 9 15

5. Lazio 29 13 9 2 2 33 15 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Milan 20 14 6 2 6 19 18 1

8. Bologna 20 14 6 2 6 17 17 0

9. Chievo 20 14 5 5 4 17 21 -4

10. Atalanta 19 14 5 4 5 20 18 2

11. Torino 19 14 4 7 3 18 20 -2

12. Fiorentina 18 14 5 3 6 23 19 4

13. Cagliari 15 14 5 0 9 13 24 -11

14. Udinese 12 13 4 0 9 18 24 -6

15. Crotone 12 14 3 3 8 11 27 -16

16. Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24 -16

17. Genoa 10 14 2 4 8 12 20 -8

18. SPAL 10 14 2 4 8 12 23 -11

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 0 14 0 0 14 6 34 -28

