Arsenal e Tottenham se enfrentam em clássico para sacramentar troca de poder

Londres 17/11/2017 | 15h02

Depois de várias décadas com um domínio hegemônico sobre seu vizinho, o Arsenal (6º) se aproxima de uma troca de poder na capital. Arsène Wenger e seus comandados tentarão mostrar neste sábado que o Tottenham ainda não conquistou o norte de Londres, num dos clássicos mais intensos da Inglaterra.

Terceiro colocado antes do início da 12ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham de Mauricio Pochettino terá a oportunidade de abrir sete pontos de vantagem sobre o Asenal e se aproximar a cinco do líder Manchester City.

Depois da grande vitória sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões (3-1), o Tottenham aspira dar um novo golpe na hierarquia do futebol, desta vez no cenário doméstico, onde vem de cinco triunfos nas últimas seis partidas.

Na temporada passada, o Arsenal terminou atrás do Tottenham na tabela da Premier League pela primeira vez em 22 anos e já soma seis jogos seguidos sem conseguir vencer o arquirrival.

"É uma das partidas importantes e queremos ganhar", garantiu Wenger. "E também porque precisamos tirar o atraso com as equipes do topo da tabela. Nosso estado de forma em casa será crucial para o fim da temporada", completou o técnico francês, que não poderá contar com o atacante Olivier Giroud, lesionado após defender a seleção da França.

Pochettino, por outro lado, terá de volta seus dois principais jogadores, o atacante Harry Kane e o meia Dele Alli.

"Devemos construir nosso projeto, entrar em nossa era", afirmou o técnico argentino.

Empatado em pontos com o Tottenham, o Manchester United (2º) recebe no sábado o Newcastle (17º).

O português José Mourinho ganhou reforços de peso para esta partida, com as recuperações do francês Paul Pogba e do astro sueco Zlatan Ibrahimovic.

"Os jogadores que se recuperavam de lesões, inclusive os que se recuperavam de lesões graves, estão pronto spara jogar", anunciou Mourinho.

Quem também estará apto a jogar neste fim de semana é o atacante argentino Sergio Aguero pelo Manchester City, imparável líder da Premier League e que soma 10 vitórias e 1 empate nas 11 primeiras rodadas.

O atacante argentino passou mal no intervalo do amistoso da Argentina com a Nigéria em Krasnodar, na Rússia, na terça-feira.

-- Programação da 12ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

(10h30) Arsenal - Tottenham

(13h00) Burnley - Swansea

Crystal Palace - Everton

Leicester - Manchester City

AFC Bournemouth - Huddersfield Town

Liverpool - Southampton

West Bromwich - Chelsea

(15h30) Manchester United - Newcastle

- Domingo:

(14h00) Watford - West Ham

- Segunda-feira:

(18h00) Brighton and Hove Alb - Stoke

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 31 11 10 1 0 38 7 31

2. Manchester United 23 11 7 2 2 23 5 18

3. Tottenham 23 11 7 2 2 20 7 13

4. Chelsea 22 11 7 1 3 19 10 9

5. Liverpool 19 11 5 4 2 21 17 4

6. Arsenal 19 11 6 1 4 20 16 4

7. Burnley 19 11 5 4 2 10 9 1

8. Brighton and Hove Alb 15 11 4 3 4 11 11 0

9. Watford 15 11 4 3 4 17 21 -4

10. Huddersfield Town 15 11 4 3 4 8 13 -5

11. Newcastle 14 11 4 2 5 10 10 0

12. Leicester 13 11 3 4 4 16 16 0

13. Southampton 13 11 3 4 4 9 11 -2

14. Stoke 12 11 3 3 5 13 22 -9

15. Everton 11 11 3 2 6 10 22 -12

16. West Bromwich 10 11 2 4 5 9 14 -5

17. AFC Bournemouth 10 11 3 1 7 7 14 -7

18. West Ham 9 11 2 3 6 11 23 -12

19. Swansea 8 11 2 2 7 7 13 -6

20. Crystal Palace 4 11 1 1 9 4 22 -18

* AFP