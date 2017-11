Arsenal e Lazio garantem vaga no mata-mata da Liga Europa; Milan deixa a desejar

Paris 02/11/2017 | 20h47

Apesar do empate sem gols jogando em casa contra o Estrela Vermelha, o Arsenal confirmou a vaga antecipada no mata-mata da Liga Europa, nesta quinta-feira, enquanto o Milan não tirou o zero do placar na visita ao AEK Atenas.

Com 10 pontos em quatro jogos, os Gunners garantiram uma das vagas do grupo H, que tem o Estrela Vermelha (2º, 5 pontos) BATE Borisov (3º, 4) e Colonia (4º, 3)

Os italianos deixaram a desejar mais uma vez, mas ainda têm chances de classificação em caso de vitória na próxima rodada. A equipe lidera com 4 pontos de vantagem para o terceiro colocado.

Já a Lazio venceu o Nice em casa por 1 a 0 e carimbou o passaporte para a fase eliminatória. O gol da vitória veio aos 47 da segunda etapa, graças ao gol contra de Maxime Le Marchand.

Entre os espanhóis, Villarreal e Real Sociedad se aproximaram do objetivo ao superarem o Slavia Prague (2-0) e o Vardar Skopje (3-0), respectivamente.

Dinamo Kiev e Zenit também se garantiram entre os primeiros classificados para a fase de mata-mata.

-- Resultados e classificações após a quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa:

- Grupo A:

Maccabi Tel Aviv (ISR) - Astana (KAZ) 0 - 1

Slavia Praga (CZE) - Villarreal (ESP) 0 - 2

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Villarreal 8 4 2 2 0 7 3

2. Astana 7 4 2 1 1 7 4

3. Slavia Praga 5 4 1 2 1 4 5

4. Maccabi Tel Aviv 1 4 0 1 3 0 6

- Grupo B:

Young Boys (SUI) - Dinamo de Kiev (UKR) 0 - 1

Partizán Belgrado (SRB) - KF Skënderbeu (ALB) 2 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Dinamo de Kiev 10 4 3 1 0 9 5 (CLASSIFICADO)

2. Partizan Belgrado 5 4 1 2 1 5 4

3. Young Boys 3 4 0 3 1 4 5

4. KF Skënderbeu 2 4 0 2 2 2 6

- Grupo C:

Büyüksehir Bld. Spor (TUR) - Hoffenheim (ALE) 1 - 1

Ludogorets Razgrad (BUL) - Sporting de Braga (POR) 1 - 1

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Ludogorets Razgrad 8 4 2 2 0 5 2

2. Sporting de Braga 7 4 2 1 1 5 5

3. Hoffenheim 4 4 1 1 2 6 6

4. Büyüksehir Bld. Spor 2 4 0 2 2 3 6

- Grupo D:

AEK Atenas (GRE) - Milan (ITA) 0 - 0

Rijeka (CRO) - Austria Viena (AUT) 1 - 4

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Milan 8 4 2 2 0 8 3

2. AEK Atenas 6 4 1 3 0 4 3

3. Austria Viena 4 4 1 1 2 8 11

4. Rijeka 3 4 1 0 3 7 10

- Grupo E:

Apollon Limassol (CYP) - Atalanta (ITA) 1 - 1

Lyon (FRA) - Everton (ING) 3 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Atalanta 8 4 2 2 0 8 3

2. Lyon 8 4 2 2 0 7 3

3. Apollon Limassol 3 4 0 3 1 5 7

4. Everton 1 4 0 1 3 3 10

- Grupo F:

Lokomotiv Moscú (RUS) - FC Sheriff (MDA) 1 - 2

FC Copenhague (DEN) - FC Fastav Zlín (CZE) 3 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. FC Copenhague 6 4 1 3 0 4 1

2. FC Sheriff 6 4 1 3 0 3 2

3. Lokomotiv Moscú 5 4 1 2 1 5 3

4. FC Fastav Zlín 2 4 0 2 2 1 7

- Grupo G:

Steaua de Bucarest (ROM) - Hapoel Beer Sheva (ISR) 1 - 1

Viktoria Plzen (CZE) - Lugano (SUI) 4 - 1

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Steaua de Bucarest 10 4 3 1 0 8 3 (CLASSIFICADO)

2. Viktoria Plzen 6 4 2 0 2 9 8

3. Hapoel Beer Sheva 4 4 1 1 2 5 7

4. Lugano 3 4 1 0 3 6 10

- Grupo H:

Colonia (ALE) - BATE Borisov (BLR) 5 - 2

Arsenal (ING) - Estrella Roja (YUG) 0 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 10 4 3 1 0 8 3 (CLASSIFICADO)

2. Estrella Roja 5 4 1 2 1 2 2

3. BATE Borisov 4 4 1 1 2 6 10

4. Colonia 3 4 1 0 3 6 7

- Grupo I:

Salzburgo (AUT) - Konyaspor K (TUR) 0 - 0

Vitoria de Guimarães (POR) - Marsella (FRA) 1 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Salzburgo 8 4 2 2 0 4 1

2. Marsella 6 4 2 0 2 3 3

3. Konyaspor K 4 4 1 1 2 2 4

4. Vitoria de Guimarães 4 4 1 1 2 4 5

- Grupo J:

Hertha Berlín (ALE) - Zorya Luhansk (UKR) 2 - 0

Athletic (ESP) - Östersunds (SWE) 1 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Östersunds 7 4 2 1 1 5 3

2. Zorya Luhansk 6 4 2 0 2 3 5

3. Athletic 5 4 1 2 1 3 3

4. Hertha Berlín 4 4 1 1 2 3 3

- Grupo K:

Vitesse Arnhem (HOL) - Zulte-Waregem (BEL) 0 - 2

Lazio (ITA) - Niza (FRA) 1 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Lazio 12 4 4 0 0 9 3 (CLASSIFICADO)

2. Niza 6 4 2 0 2 9 5

3. Zulte-Waregem 4 4 1 1 2 4 8

4. Vitesse Arnhem 1 4 0 1 3 3 9

- Grupo L:

Real Sociedad (ESP) - Vardar Skopje (MKD) 3 - 0

Rosenborg (NOR) - Zenit (RUS) 1 - 1

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Zenit 10 4 3 1 0 12 3 (CLASSIFICADO)

2. Real Sociedad 9 4 3 0 1 14 3

3. Rosenborg 4 4 1 1 2 5 9

4. Vardar Skoplje 0 4 0 0 4 1 17

* AFP