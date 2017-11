Argentina vence Rússia graças ao talento de Messi e Agüero

Moscou 11/11/2017 | 13h57

Com um gol de Sergio Aguero, a Argentina venceu a Rússia por 1 a 0 neste sábado em partida amistosa que marcou a reabertura do Estádio Olímpico Luzhniki de Moscou.

O atacante do Manchester City fez o único gol do jogo aos 40 minutos do segundo tempo, depois de passe de Cristian Pavón. Lionel Messi iniciou a jogada.

Os russos se fecharam atrás e dificultaram a movimentação ofensiva dos sul-americanos, que mostraram pinceladas de talento com Messi e Agüero.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo foi mais difícil porque não conseguíamos ter a bola. É preciso continuar trabalhando, mas é sempre bom vencer para fortalecer", disse Messi após o jogo.

O camisa 10 elogiou a atuação do autor do gol da partida: "é lindo, muito importante. vem de fazer gols no City e agora na seleção também. Estou muito feliz por ele", acrescentou.

Já Jorge Sampaoli disse estar satisfeito com o resultado: "é um passo adiante, seguimos confiando nas características e na atitude dos jogadores contra um rival que era muito complicado", avaliou o treinador, contente que o time "teve a possibilidade de dominar a Rússia em sua casa".

"No segundo tempo tivemos mais transições e movimentos interessantes entre Sergio Aguero e Lionel Messi", avaliou.

Aproximadamente 80.000 pessoas colocaram calor no jogo, disputado a temperatura de 0ºC no estádio que vai ser o palco da abertura e da final da Copa do Mundo.

A Argentina vai enfrentar a Nigéria na terça-feira, em Krasnodar, em outro amistoso. No mesmo dia, a Rússia recebe a Espanha.

* AFP