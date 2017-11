Árbitros portugueses exigem aos clubes fim das críticas

Lisboa 24/11/2017 | 15h57

Apesar das ameaças de greve dos árbitros, a 11ª rodada do Campeonato Português começa neste sexta-feira, mas juízes lançaram um ultimato aos clubes para que parem com as críticas.

Caso suas reivindicações não sejam respeitadas, a "indisponibilidade" dos árbitros da primeira divisão "será efetiva" num prazo de 20 dias, afirmou a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) em nota enviada à AFP.

Os árbitros pedem aos clubes e a seus representantes que se abstenham de fazer "insinuações que ponham em dúvida a honra" dos juízes e de acusá-los de "cometer erros de maneira intencional" ou de "prejudicar sempre o mesmo clube".

Também defendem a criação de uma entidade reguladora que se encarregue de "sancionar os que não respeitam as normas éticas e disciplinárias".

* AFP