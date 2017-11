Amistoso Bélgica-Japão quase é cancelado por ameaça terrorista

Bruxelas 15/11/2017 | 12h53

O amistoso de futebol entre Bélgica e Japão (1-0), disputado na terça-feira em Bruxelas, chegou perto de ser cancelado devido a uma ameaça terrorista considerada crível pela polícia belga, informou nesta quarta-feira a imprensa local.

"Uma hora antes do jogo não sabíamos se jogaríamos", declarou Stefaan Van Loock, porta-voz da Federação Belga de Futebol.

Segundo diversos veículos da imprensa, a polícia de Bruxelas flagrou numa escuta telefônica uma conversa citando um atentado programado para o estádio Jan Breydel.

As autoridades chegaram a contemplar o cancelamento da partida e reforçaram as medidas de segurança na entrada do estádio. Devido a esses controles, centenas de espectadores demoraram para entrar no estádio e perderam a primeira meia-hora de jogo.

As análises da polícia acabaram dando um resultado tranquilizador e a partida transcorreu sem incidentes.

* AFP