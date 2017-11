Americana Flanagan vence Maratona de Nova York

Nova York 05/11/2017 | 15h27

A atleta americana Shalane Flanagan venceu neste domingo a Maratona de Nova York, destronando a favorita queniana Mary Keitany, cinco dias após o primeiro atentado mortal na cidade desde 11 de setembro de 2001.

Flanagan, 36 anos, cruzou a linha de chegada após 2 horas 26 minutos e 53 segundos, um minuto à frente de Keitany, que defendia o tricampeonato em Nova York (2014, 2015, 2016).

A terceira colocação ficou com a etíope Mamitu Daska.

Flanagan, medalhista de prata nos 10.000 m nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, é a primeira americana a vencer a Maratona de Nova York desde 1977.

A americana deixou Keitany para trás a 5 quilômetros da chegada para somar sua primeira vitória no World Marathon Majors, o circuito que reúne as seis grandes provas da categoria no mundo.

O melhor resultado de Flanagan na Maratona de Nova York havia sido um segundo lugar em 2010.

* AFP