Alemanha está mais forte que em 2014, afirma zagueiro Boateng

Colônia 15/11/2017 | 13h27

A Alemanha está mais forte do que em 2014, quando foi campeã do mundo no Brasil, garantiu o zagueiro Jerome Boateng, em entrevista ao jornal Sport-Bild publicada nesta quarta-feira, um dia depois do empate da equipe com a França (2-2) em amistoso.

"Continuamos nos desenvolvendo em todos os setores da equipe, promovendo a chegada de jogadores que têm fome", afirmou o zagueiro do Bayern de Munique, que não jogou contra a França devido a dores musculares.

"Temos atualmente a melhor defesa desde que estou na seleção", elogiou Boateng, que defende a seleção alemã desde 2009.

No meio de campo, as chegadas de Leon Goretzka, Leroy Sané e Emre Can dão noovas possibilidades. E, no ataque, "ter encontrado um cara como Timo Werner é muito importante".

Além de Werner, que aos 21 anos se tornou titular da Alemanha, a Alemanha também conta com os atacantes Sandro Wagner, Mario Gómez e Lars Stindl.

"É uma sorte ter novamente tantas possibilidades no ataque", concluiu Boateng.

* AFP