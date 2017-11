Alavés demite De Biasi após dois meses como técnico do time

Madri 27/11/2017 | 16h17

O Alavés anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico italiano Gianni de Biasi, pouco mais de dois meses depois do treinador assumir o comando do time basco.

"O clube decidiu rescindir o contrato de Gianni de Biasi após os últimos resultados obtidos na LaLiga", informou o Alavés em comunicado.

Até a chegada de um novo técnico, Javier Cabello vai comandar a equipe. O interino já tinha treinado o time entre a demissão do técnico Luis Zubeldia e a chegada do italiano.

O Alavés tinha anunciado a chegada De Biasi no dia 22 de setembro. Mas após três vitórias e quatro derrotas em sete jogos o conselho de direção do clube decidiu afastá-lo.

"Agradecemos a Gianni de Biasi pelo trabalho realizado neste período e o desejamos sorte no futuro profissional", afirmou o Alavés em comunicado.

A derrota por 2 a 1 para o Eibar no sábado, pela 13ª rodada da Liga espanhola, antecipou a despedida do italiano. O time é o lanterna da competição com apenas seis pontos e a uma unidade do 19º colocado, Las Palmas.

* AFP