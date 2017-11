Aguero quebra recorde e garante City nas oitavas da Champions

Napoles 01/11/2017 | 20h09

Em noite de recorde de Sergio Aguero, o Manchester City venceu a Napoli fora de casa por 4 a 2, nesta quarta-feira, e confirmou a vaga antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões no duelo entre os líderes dos campeonatos inglês e italiano.

Além de ajudar o time a se classificar para o mata-mata, o argentino chegou a 178 gols com a camisa da equipe para se tornar o maior artilheiro da história do clube. O atual camisa 10 superou Eric Brook, ídolo dos Citizens entre os anos 1927 e 1939.

Lorenzo Insigne abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas Nicolas Otamendi empatou, aos 34. Na segunda etapa, John Stones virou, aos três, Jorginho converteu pênalti para igualar outra vez, aos 17, Sergio Aguero recolocou os ingleses na frente, aos 24, e Raheem Sterling fechou a conta, aos 47.

No outro jogo do grupo, o Shakhtar Donetsk venceu o Feyenoord por 3 a 1 e ficou mais perto de uma das vagas na chave. O brasileiro Marlos marcou duas vezes na vitória de virada dos ucranianos.

Com os resultados, o City se garantiu nas oitavas de final liderando o grupo G com 100% de aproveitamento e 12 pontos, seguido por Shakhtar (9), Napoli (3) e Feyenoord (0).

- Lá e cá-

Trocas de passes rápidas, marcação pressão e poderio ofensivo avassalador: os estilos de jogo de Pep Guardiola e Maurizio Sarri eram o prenúncio de um jogo atrativo dentro do estádio San Paolo.

Mas propostas semelhantes das duas equipes se equivaleram no início do jogo, com a Napoli melhor. O time da casa pressionava intensamente, não dava espaços e contava com o apoio da torcida para se inflamar dentro de campo.

Depois de estudar as chances de chegar ao gol inglês, os anfitriões conseguiram encontrar espaço na defesa utilizando uma de suas melhores jogadas: a triangulação entre Lorenzo Insigne e Dries Mertens.

Os dois tabelaram na entrada da área e Insigne saiu na cara a cara com o goleiro brasileiro Ederson. O camisa 24 ajeitou o corpo e tocou com categoria para abrir o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo.

O gol sofrido acordou o lado azul de Manchester. Depois de uma primeira jogada perigosa com o argentino Sergio Aguero, foi o compatriota Nicolas Otamendi quem conseguiu o empate dos visitantes.

Aos 34 minutos, o alemão Ilkay Gundongan cruzou pelo lado direito e o zagueiro apareceu como elemento surpresa para testar para as redes.

Cinco minutos depois, outro zagueiro do City assustou o gol napolitano. Dessa vez, John Stones aproveitou bate rebate na área para cabecear no travessão do goleiro espanhol Pepe Reina.

- Recorde de Aguero -

Na volta do intervalo, o City começou pressionando atrás do gol que garantiria o time nas oitavas de final de maneira antecipada.

Aos 3 minutos, Stones subiu mais alto que todo mundo em cobrança de escanteio e acertou o travessão mais uma vez. Mas desta vez a sorte sorriu para o defensor, já que a bola quicou dentro do gol. Com auxílio da tecnologia, o árbitro apontou para o meio de campo e validou a virada dos Citizens.

Depois da ducha de água fria, Insigne tentou contagiar o time com excelente jogada pelo lado esquerdo. O atacante deixou o brasileiro Danilo na saudade e bateu com categoria da entrada da área, acertando uma bomba no travessão aos 10 minutos.

A tentativa animou o time da casa, que aos 15 conseguiu um pênalti após o alemão Leroy Sané derrubar Albiol. Em duelo brasileiro, Jorginho deslocou Ederson e converteu a penalidade para empatar o jogo novamente, aos 17.

Sete minutos depois, o time inglês deu uma aula de contra-ataque para se recolocar na frente do placar. Sané acelerou e a bola sobrou para Aguero, que com categoria deu um tapa no cantinho. Com o gol, Aguero se tornou o maior artilheiro da história do City.

Pressionada pelos resultados do grupo, o desespero da Napoli em tentar um empate acabou saindo pela culatra. Em outra jogada de contra-ataque iniciada desta vez com roubada de bola do brasileiro Gabriel Jesus na defesa, De Bruyne deixou Sterling livre para bater cruzado de definir o resultado, aos 47 da segunda etapa.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o eliminado Feyenoord no Etihad Stadium. Já a Napoli faz mais um jogo como mandante, desta vez contra o Shakthar Donetsk em partida decisiva pela segunda vaga do grupo. Os dois duelos vão ser realizadas no dia 21 de novembro.

* AFP