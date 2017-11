Agassi pode ajudar Djokovic a ser "melhor que nunca"

Los Angeles 09/11/2017 | 18h30

O americano Andre Agassi, que trabalha como técnico do tenista sérvio Novak Djokovic desde junho, acredita que pode ajudar o ex-número 1 do mundo "a ser melhor que nunca", após uma temporada decepcionante e prejudicada por uma lesão no cotovelo, afirmou em entrevista nesta quinta-feira.

"Para ser sincero, Djokovic não precisa de mim para voltar a ganhar, mas acredito que posso ajudar ele a ser melhor que nunca", explicou Agassi ao programa "Beyond the Baseline", da revista Sports Illustrated, divulgada na internet.

"Meu objetivo é que isso seja mais fácil para ele, não só no placar, mas também no processo mental", continuou o ex-tenista.

Agassi, 47 anos, começou a trabalho com Djokovic pouco antes de Roland Garros, onde o sérvio, que defendia o título do torneio, foi derrotado nas quartas de final. Em seguida, o sérvio venceu o torneio de Eastbourne, antes de encerrar a temporada após a eliminação nas quartas de final de Wimbledon.

Djokovic, 30 anos, é o atual número 12 do mundo, sua pior classificação no ranking da ATP desde 2007, mas Agassi, campeão de 8 Grand Slams na carreira -contra 12 do pupilo-, se mostra confiante.

"Sempre escolhi a dificuldade na minha vida. Ele ganhou muito mais troféus que eu, talvez esteja no ponto baixo da carreira, eu cheguei pouco antes de Roland Garros, mas não estou preocupado", insistiu o americano, revelando que Djokovic saberá "em uma semana se a fratura no cotovelo ficou definitivamente para trás".

"É alguém incrivelmente dotado em muitas coisas, vemos apenas um aspecto dentro da quadra de tênis, mas ele tem capacidades mentais, psicológicas e analíticas únicas", analisou.

"Ele é especial, se ele quiser e fizer as coisas bem, quando tiver 36 ou 37 anos ele dará um novo significado a o que é ter essa idade", concluiu Agassi.

* AFP