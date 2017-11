Acusado de favoritismo, chefão do VAR na Alemanha é demitido

Berlim 06/11/2017 | 16h17

Hellmut Krug, chefe do centro de controle encarregado de supervisionar o assistente de vídeo (VAR), em teste nesta temporada na Alemanha, foi demitido do cargo nesta segunda-feira pela Federação do país (DFB) acusado de favorecer o Schalke, seu time do coração.

A DFB nomeou como substituto o ex-árbitro Lutz Michael Fröhlich, que prometeu em comunicado "transparência nos procedimentos" criticados pela imprensa alemã nos últimos dias.

O diário Bild informou que Krug interveio em duas ocasiões numa mesma partida para favorecer o Schalke contra o Wolfsburg (1-1) em 28 de outubro, quando se recorreu ao VAR para decidir sobre um possível pênalti.

Nesta segunda-feira, a revista especializada Kicker dedicou seu portal na internet ao VAR, que vem recebendo muitas críticas na Alemanha há semanas.

"Creio que temos as pessoas inadequadas em Colônia", onde está localizado o centro de controle, criticou o diretor esportivo do Augsburg, Stefan Reuter.

Krug negou as acusações de favoritismo.

"Para mim, o importante é que o árbitro mantenha suas responsabilidades em campo e que tanto os jogadores como os espectadores tenham confiança nele", explicou seu sucessor, Lutz Michael Fröhlich.

o VAR vem sendo criticado principalmente pela demora excessiva entre a ação em dúvida e a decisão do árbitro após consultar o vídeo.

Em final de outubro, a DFB pediu uma maior utilização do VAR durante os jogos, inclusive quando o árbitro não cometeu erros evidentes.

* AFP