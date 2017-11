'60 Minutes' recorda catástrofe da Chapecoense

Washington 17/11/2017 | 23h07

Os três jogadores sobreviventes do desastre aéreo que dizimou a equipe da Chapecoense, em novembro do ano passado, serão no próximo domingo personagens centrais do famoso programa da TV americana "60 Minutes".

No dia 29 de novembro de 2016, o avião que transportava a equipe catarinense, dirigentes e jornalistas caiu nos arredores de Medellin, na Colômbia, onde o time disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

O acidente, que matou 71 pessoas, comoveu o mundo e é considerado o pior desastre relacionado ao esporte em muitos anos.

"60 Minutes" entrevistou o goleiro Jakson Follman (que perdeu parte da perna direita), o lateral Alan Ruschel e o zagueiro Neto, assim como familiares dos atletas que morreram no acidente.

Entre os entrevistados está Letícia Gabriel, viúva do goleiro e ídolo da equipe Danilo Padilha, assim como o presidente do clube, Plínio David de Nes Filho.

"Lembro do alarme tocando dentro do avião e uma voz em inglês dizendo emergência. Lembro de muita gente gritando 'Jesus, me ajude' e 'Deus, tenha piedade'", revelou Neto em um trecho do programa divulgado à imprensa.

Follman declarou que a lembrança mais forte é a do silêncio após o impacto. "Só se escutava o vento, não havia qualquer barulho".

A viúva de Danilo recordou o momento em que uma caravana de caminhões entrou no estádio da Chapecoense com os caixões, durante o funeral coletivo.

"Lembro dos caminhões e da chuva forte. Parecia que Deus estava vendo esta tragédia e começou a chorar".

Após o desastre, a Chape conseguiu se recuperar na esta semana garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

"60 Minutes", que está em sua 50ª temporada, é uma verdadeira instituição da TV americana. O capítulo sobre a Chapecoense será exibido no domingo, às 19H00 local (22H00 Brasília).

* AFP