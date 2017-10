Zagueiro do Liverpool se diz "enojado" por ameaças de morte

Londres 31/10/2017 | 14h02

O zagueiro croata Dejan Lovren, do Liverpool, muito criticado pelos recentes erros dentro de campo, afirmou se sentir "enojado" nesta terça-feira, depois das ameaças de morte contra sua família nas redes sociais.

"Algumas pessoas são horríveis. Não me importa se me atacarem, isso diz mais das pessoas do que de mim. Mas é impossível ignorar quando minha família está ameaçada. Não posso aceitar. Me dá nojo", escreveu o jogador de 28 anos no Instagram.

O zagueiro completou a mensagem com a captura de tela de uma das ameaças recebidas: "Vou assassinar sua família".

O Liverpool não se pronunciou sobre o incidente, mas o técnico Jurgen Klopp defendeu o jogador.

"É verdade que não foi a melhor semana para Dejan, mas é só futebol. Não somos melhores ou piores pessoas por um erro numa partida. Quando penso em Dejan, lembro de mais coisas positivas do que negativas".

* AFP