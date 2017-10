West Ham se complica com dura derrota em casa para o Brighton

Londres 20/10/2017 | 19h47

O West Ham continua se complicando e poderia entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês neste fim de semana, após perder por 3 a 0 em casa para o Brighton, nesta sexta-feira na partida de abertura da 9ª rodada da competição.

Com 8 pontos de 27 possíveis, o West Ham é o 17º colocado, com apenas dois pontos a mais que o Leicester (18º), que no sábado visita o Swansea (14º).

O Brighton, por sua vez, subiu provisoriamente ao 10º lugar graças aos três pontos conquistados no Estádio Olímpico de Londres.

Glenn Murray marcou dois dos três gols do Brighton, enquanto o colombiano José Izquierdo completou o placar com um bela chute de fora da área.

O líder Manchester City receberá no sábado o Burnley (7º).

Os Citizens de Pep Guardiola têm dois pontos de vantagem sobre os vizinhos do Manchester United (2º), que visitam o recém-promovido Huddersfield Town (13º).

O terceiro colocado Tottenham fará a partida de maior destaque da rodada contra o Liverpool (8º), na única partida de domingo.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

West Ham - Brighton and Hove Alb 0 - 3

- Sábado:

(09h30) Chelsea - Watford

(12h00) Manchester City - Burnley

Stoke - AFC Bournemouth

Huddersfield Town - Manchester United

Newcastle - Crystal Palace

Swansea - Leicester

(14h30) Southampton - West Bromwich

- Domingo:

(13h00) Tottenham - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 22 8 7 1 0 29 4 25

2. Manchester United 20 8 6 2 0 21 2 19

3. Tottenham 17 8 5 2 1 15 5 10

4. Watford 15 8 4 3 1 13 13 0

5. Chelsea 13 8 4 1 3 13 8 5

6. Arsenal 13 8 4 1 3 12 10 2

7. Burnley 13 8 3 4 1 8 6 2

8. Liverpool 13 8 3 4 1 13 12 1

9. Newcastle 11 8 3 2 3 9 8 1

10. Brighton and Hove Alb 11 9 3 2 4 9 10 -1

11. West Bromwich 10 8 2 4 2 7 9 -2

12. Southampton 9 8 2 3 3 7 9 -2

13. Huddersfield Town 9 8 2 3 3 5 9 -4

14. Swansea 8 8 2 2 4 5 8 -3

15. Everton 8 8 2 2 4 5 13 -8

16. Stoke 8 8 2 2 4 9 18 -9

17. West Ham 8 9 2 2 5 8 17 -9

18. Leicester 6 8 1 3 4 10 13 -3

19. AFC Bournemouth 4 8 1 1 6 4 12 -8

20. Crystal Palace 3 8 1 0 7 2 18 -16

* AFP