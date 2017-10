West Ham elimina Tottenham na Copa da Liga; Chelsea avança

Londres 25/10/2017 | 19h57

O West Ham surpreendeu nas oitavas de final da Copa da Liga inglesa ao vencer de virada o Tottenham por 3 a 2, nesta quarta-feira, enquanto o Chelsea avançou ao superar o Everton por 2 a 1.

Em Wembley, os "Spurs" abriram 2 a 0 e deixaram o jogo escapar. O francês Moussa Sissoko (6) e Delle Alli (37), colocaram o time do argentino Mauricio Pochettino em vantagem.

Mas na volta do intervalo, o West Ham virou em 15 minutos graças ao ganês André Ayew, que empatou com dois gols seguidos, aos 10 e 15 minutos, e ao italiano Angelo Ogbonna, que fez de cabeça aos 20 para garantir a vitória.

Já o Chelsea cumpriu com as expectativas e superou o Everton em casa por 2 a 1. Foi o primeiro jogo dos adversários após a demissão do técnico holandês Ronald Koeman.

Os Blues abriram o caminho da vitória com o alemão Antonio Rudiger, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o brasileiro William fez um belo gol ao tabelar com o espanhol Cesc Fábregas aos 48. No lance seguinte, o Everton fez o gol de honra com Dominic Calvert-Lewin.

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira:

(+) Arsenal - Norwich (2ª) 2-1 na prorrogação

(+) Bournemouth - Middlesbrough (2ª) 3-1

(+) Bristol City (2ª) - Crystal Palace 4-1

(+) Leicester - Leeds (2ª) 3-1

Swansea - (+) Manchester United 0-2

(+) Manchester City - Wolverhampton (2ª) 0-0 (4-1 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

(+) Chelsea - Everton 2 - 1

Tottenham - (+) West Ham 2 - 3

* AFP