Werder Bremen demite técnico Alexander Nouri

Berlim 30/10/2017 | 12h17

O Werder Bremen anunciou a demissão do técnico Alexander Nouri, nesta segunda-feira, depois do clube ser derrotado por 3 a 0 pelo Augsburg em casa e ficar na 19ª posição da Bundesliga.

Foi a primeira experiência como treinador de Nouri, que também jogou no Werder Bremen entre 1998 e 2001.

No cargo desde setembro de 2016, Nouri foi substituído pelos treinadores do time reserva, Florian Kohfeld e Thomas Horsch, auxiliados pelo comandante do sub-17, Tim Borowski.

"Estamos convencidos de que esta equipe de treinadores vai dar aos jogadores um novo impulso", indicou o Werder Bremen em comunicado, sem esclarecer se a solução é momentânea ou permanente.

Após 10 rodadas do Campeonato Alemão, o Werder Bremen ainda não venceu e tem cinco empates e cinco derrotas na competição. Na sexta-feira, encara o Eintracht Frankfurt.

* AFP