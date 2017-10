Villareal vence Girona com gols de Bakambu

Madri 15/10/2017 | 14h57

Com dois gols do congolense Cédric Bakambu, o Villareal (8º) venceu o Girona (17]) por 2 a 1, neste domingo, pela oitava rodada da Liga espanhola, e subiu posições na tabela.

O atacante fez dois gols parecidos, aos 9 e 20 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, os catalães diminuíram com o uruguaio Christian Stuani aos 40 minutos.

A vitória deixa o time na oitava colocação com 13 pontos, enquanto o Girona está na 17ª colocação com apenas 6 unidades.

Mais cedo, Eibar (16º) e Deportivo La Coruña (15º) empataram sem gols e vão ficar mais uma semana na parte de baixo da tabela.

Olhando o resultado pelo lado positivo, o time basco encerrou sequência de três derrotas seguidas. A equipe está com 7 pontos, um a mais que o primeiro time da zona do rebaixamento.

O Deportivo, com um ponto a mais que o Eibar, mantém a irregularidade depois de vencer o Getafe no último jogo.

Betis e Valencia fazem o jogo de destaque do domingo. Caso vença os andaluzes, o Valencia vai diminuir a distância para o líder Barcelona para quatro pontos.

-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Espanyol - Levante 0 - 0

- Sábado:

Athletic Bilbao - Sevilla 1 - 0

Getafe - Real Madrid 1 - 2

Alavés - Real Sociedad 0 - 2

Atlético de Madrid - Barcelona 1 - 1

- Domingo:

Eibar - Deportivo La Coruña 0 - 0

Girona - Villarreal 1 - 2

(14h30) Málaga - Leganés

(16h45) Betis - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Las Palmas - Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 22 8 7 1 0 24 3 21

2. Real Madrid 17 8 5 2 1 15 7 8

3. Atlético de Madri 16 8 4 4 0 13 5 8

4. Sevilla 16 8 5 1 2 9 4 5

5. Valencia 15 7 4 3 0 15 7 8

6. Betis 13 7 4 1 2 14 11 3

7. Real Sociedad 13 8 4 1 3 19 17 2

8. Villarreal 13 8 4 1 3 11 10 1

9. Leganés 11 7 3 2 2 5 3 2

10. Athletic Bilbao 11 8 3 2 3 10 9 1

11. Levante 10 8 2 4 2 8 10 -2

12. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

13. Celta Vigo 8 7 2 2 3 13 11 2

14. Getafe 8 8 2 2 4 10 9 1

15. Deportivo La Coruña 8 8 2 2 4 9 16 -7

16. Eibar 7 8 2 1 5 3 17 -14

17. Girona 6 8 1 3 4 7 13 -6

18. Las Palmas 6 7 2 0 5 5 13 -8

19. Alavés 3 8 1 0 7 3 12 -9

20. Málaga 1 7 0 1 6 4 16 -12

* AFP