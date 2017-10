Vice-líderes United e Tottenham duelam para se manter na cola do City

Londres 27/10/2017 | 15h17

O Manchester United (2º) e o Tottenham (3º) se enfrentam no duelo de destaque da 10ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado em Old Trafford, uma partida entre duas equipes que tentam não perder de vista o líder Manchester City.

Com uma espetacular campanha de 8 vitórias e um empate, com 32 gols a favor e 4 sofridos, os Citizens têm uma vantagem de 5 pontos sobre United e Tottenham (25 contra 20).

A equipe comandada pelo espanhol Pep Guardiola tem tudo para somar mais três pontos em sua visita contra o West Bromwich (13º) no sábado, logo após o duelo entre United e Tottenham.

No City, Sergio Aguero será o centro das atenções. O argentino poderá se tornar o artilheiro histórico do clube se marcar um gol. No momento, está empatado com Eric Brook, ambos com 177 gols.

Em Old Trafford, a estrela dos Spurs Harry Kane não poderá jogar devido a um problema na coxa, segundo adiantou o técnico argentino Mauricio Pochettino.

Kane, 24 anos e grande nome deste início de temporada na Premiere League com 8 gols, foi substituído nos minutos finais da vitória sobre o Liverpool (4-1), no último fim de semana.

"É só um pequeno problema, mas os jogadores não são máquinas e é difícil encarar as obrigações da seleção e também jogar a cada três dias", explicou Pochettino nesta sexta-feira. "Estou decepcionado, porque é nosso artilheiro e um dos melhores da Europa".

As duas equipes tentarão se recuperar dos tropeços recentes. O Tottenham foi eliminado pelo West Ham na Copa da Liga inglesa (3-2) na quarta-feira, enquanto o United foi derrotado pelo modesto Huddersfield (2-1) no Campeonato Inglês, no último fim de semana.

Perto do pódio da Premier League, Chelsea (4º) e Arsenal (5º), empatados com 16 pontos, enfrentam respectivamente no sábado o Bournemouth (19º) e o Swansea (15º).

No meio da tabela devido a um decepcionante início de temporada, o Liverpool, 9º colocado com 13 pontos, tentará se reerguer após a goleada sofrida diante do Tottenham. O adversário da vez será o Huddersfield (11º), que busca matar outro gigante.

-- Programação da 10ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

(09h30) Manchester United - Tottenham

(12h00) Arsenal - Swansea

Crystal Palace - West Ham

Liverpool - Huddersfield Town

West Bromwich - Manchester City

Watford - Stoke

(14h30) AFC Bournemouth - Chelsea

- Domingo:

(11h30) Brighton and Hove Alb - Southampton

(14h00) Leicester - Everton

- Segunda-feira:

(18h00) Burnley - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 25 9 8 1 0 32 4 28

2. Manchester United 20 9 6 2 1 22 4 18

3. Tottenham 20 9 6 2 1 19 6 13

4. Chelsea 16 9 5 1 3 17 10 7

5. Arsenal 16 9 5 1 3 17 12 5

6. Watford 15 9 4 3 2 15 17 -2

7. Newcastle 14 9 4 2 3 10 8 2

8. Burnley 13 9 3 4 2 8 9 -1

9. Liverpool 13 9 3 4 2 14 16 -2

10. Southampton 12 9 3 3 3 8 9 -1

11. Huddersfield Town 12 9 3 3 3 7 10 -3

12. Brighton and Hove Alb 11 9 3 2 4 9 10 -1

13. West Bromwich 10 9 2 4 3 7 10 -3

14. Leicester 9 9 2 3 4 12 14 -2

15. Swansea 8 9 2 2 5 6 10 -4

16. West Ham 8 9 2 2 5 8 17 -9

17. Stoke 8 9 2 2 5 10 20 -10

18. Everton 8 9 2 2 5 7 18 -11

19. AFC Bournemouth 7 9 2 1 6 6 13 -7

20. Crystal Palace 3 9 1 0 8 2 19 -17

* AFP