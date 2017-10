Vettel larga na pole no GP do México de Fórmula 1; Hamilton sai em terceiro

México 28/10/2017 | 17h52

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou a 50ª pole position da carreira no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, neste sábado, superando o holandês Mas Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que busca o tetracampeonato mundial da categoria.

Com um tempo de 1 minuto, 16 segundos e 488 milésimos, Vettel pulverizou o recorde do circuito no autódromo Hermanos Rodríguez. O alemão superou por 86 milésimos Hamilton, que pode ser campeão da temporada se terminar entre os cinco primeiros colocados.

Vettel assumiu a liderança no limite do tempo de classificação, já com o cronômetro zerado.

O alemão agora é o quarto piloto da F1 com mais poles na história, atrás do brasileiro Ayrton Senna (65), do compatriota Michael Schumacher (68) e do rival Hamilton (72).

"Pensei que na última volta podia ser mais rápido, mas não consegui igualar. Continuamos buscando a vitória. Já veremos o que acontece, mas esperamos manter uma boa luta com algum deles", comentou Hamilton de forma decepcionada.

O britânico tem 66 pontos de vantagem para Vettel na disputa pelo título do circuito mundial e disse que quer o tetracampeonato com vitória no GP do México. Além disso, quer vencer as últimas duas corridas do campeonato, no Brasil e em Abu Dhabi.

Em caso de vitória de Vettel no domingo, Hamilton precisa terminar apenas entre os cinco primeiros para conquistar circuito. Em caso de abandono do britânico, o alemão ainda precisa terminar entre os dois primeiros lugares para ter chances no campeonato.

"É muito difícil fazer uma boa volta aqui, porque escorrega muito e é difícil fazer tudo certo em uma volta. Amanhã veremos. Não depende de mim o quanto eu gostaria. Vamos atacar e merecemos um bom resultado", avaliou o piloto da Ferrari.

O brasileiro Felipe Massa (Williams) vai largar na 11ª posição.

-- Resultados dos treinos classificatórios para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1

1. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:16.488

(velocidade média: 202,573 km/h)

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.574

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:16.934

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:16.958

5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:17.238

6. Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:17.437

7. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:17.447

8. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:17.466

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:17.794

10. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:17.807

Eliminados na Q2:

11. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

12. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

13. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

14. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

15. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault)

Eliminados na Q1:

16. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

17. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari)

18. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

19. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

20. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault)

-- Grid de largada:

-Primeira fila:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)

-Segunda fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

-Terceira fila:

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

-Quarta fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

-Quinta fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

-Sexta fila:

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

-Sétima fila:

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

-Oitava fila:

Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

-Nona fila:

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

-Décima fila:

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault)

* AFP